Fetiţă violată de nenumărate ori de bunicul vitreg. Şi-a făcut curaj să le spună părinţilor după patru ani de agresiuni sexuale

Judecătoria Vaslui a emis vineri, 12 noiembrie, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Ionel Paraschiv, un bărbat de 41 de ani din judeţul Vaslui, care este cercetat pentru viol. Potrivit anchetatorilor, o fetiţă de 14 ani fusese lăsată în grija bunicii şi a lui Ionel Paraschiv, bărbatul cu care femeia se căsătorise.

Părinţii copilei plecaseră la muncă în străinătate, iar în 2017 a începutul calvarul fetiţei care avea atunci 10 ani. Bunicul său vitreg a început să o agreseze sexual şi să o violeze. Abia recent fetiţa şi-a făcut curaj când a fost să îşi viziteze părinţii în străinătate şi le-a povestit ce i s-a întâmplat în ultimii patru ani.

Bunica fetei a aflat şi ea apoi prin ce trecuse aceasta şi a anunţat Poliţia. Mama şi fetiţa au revenit în ţară, iar minora le-a povestit anchetatorilor abuzurile sexuale la care fusese supusă. Ionel Paraschiv a fost săltat de poliţişti şi audiat, iar în faţa anchetatorilor a preferat să dea vina pe copilă pentru ce făcuse.

Bărbatul a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu fetiţa, dar susţine că ar fi fost ademenit de aceasta. De asemenea, a declarat că a întreţinut relaţii sexuale cu fata doar în 2021, nu şi în trecut, aşa cum îl acuză minora.

„În data de 12 noiembrie 2021, urmare a cercetărilor efectuate, faţă de un prezumtivul autor, bărbat în vârstă de 41 de ani, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore şi prezentat Judecatoriei Vaslui cu propunere de arestare preventivă, instanţă care a admis solicitarea şi a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. În cauză se efectuează continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui”, a declarat Bogdan Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

A fost sesizată şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, care o va evalua psihologic pe fetiţă şi îi va acorda asistenţă de specialitate.

