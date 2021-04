Premieră la cel mai scump pod din România. Japonezii au fixat prima piesă pe piloni, pentru calea de rulare VIDEO

Compania IHI Infrastructure Systems Co. Ltd (Japonia) a preluat de la compania italiană Astaldi construcţia podului peste Dunăre, care va face legătura între Brăila-Galaţi şi Jijila-Tulcea, altfel spus între Moldova-Muntenia şi Dobrogea.

Echipa de specialişti, aflată la mare înălţime, a aşezat în ultima zi din martie 2021, pe poziţie, cu ajutorul unei macarale uriaşe, prima piesă pe unul dintre pilonii podului - începând astfel construirea căii de rulare.

Din februarie, constructorii au început întinderea cablurilor pentru ca IHI să înceapă lucrul la partea de rulare - cabluri şi şoseaua propriu-zisă. Pilonii au fost construiţi de compania italiană Astaldi. Stâlpii au înălţimea maximă de 210 metri.

Dacă totul merge conform planului, podul de la Dunăre va fi inaugurat în 2022. Este cel mai scump pod din România construit vreodată. Actualmente, orice drum la Galaţi sau Brăila implică trecerea Dunării cu bacul, ceea ce ridică durata călătoriei la o oră şi jumătate pentru 20 kilometri, dacă eşti norocos.

Imaginile sunt filmate de operatorul tulcean Leopold Balaes, iar internauţii comentează pe Youtube:

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin. Pe ambele secţiuni de drum, viteza maximă permisă va fi de 80 km/h.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu 4 giratorii şi 1 nod rutier. Până la km 7+940 va avea 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu 2 intersecţii.

