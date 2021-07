Cum motivează judecătorii sentinţa de 11 ani de închisoare pentru un şofer care a omorât trei oameni. Tragedia a fost transmisă live pe Facebook

Pe 11 august 2019, Marcel Radu (41 de ani) era la volanul autoturismului BMW tip EK 03 M6, alături de alţi doi pasageri (unul transmitea live), mergând spre oraşul Măcin, judeţul Tulcea.



Conform procurorilor, în localitatea Văcăreni el a pierdut controlul maşinii, a pătruns pe contrasens, maşina a intrat în derapaj deoarece roţile din stânga au intrat pe acostament, a lovit un stâlp de beton pe care l-a rupt, a rupt un gard, a intrat în curtea unei locuinţe unde a lovit patru oameni, apoi a planat peste casă, degradând acoperişul şi hornul şi a aterizat în interiorul curţii, dincolo de clădire, unde a luat foc.



Totul s-a întâmplat în jurul orei 18.00. Marcel Radu era sub influenţa alcoolului, iar maşina rula cu o viteză de 135-140 km/oră, cum s-a stabilit ulterior la expertizele tehnice.



Accidentul s-a soldat cu moartea unui copil de 3 ani, a mamei sale însărcinate, în vârstă de 26 de ani, şi a bunicii copilului, în vârstă de 79 de ani. Alte trei persoane (dintre cere doi pasageri ai maşinii) au fost rănite şi internate în spital.



Şoferul a fugit de la locul accidentului, fiind prins după trei ore pe un câmp din apropierea satului Luncaviţa, acolo unde el avea domiciliul.

Cum arăta maşina după producerea accidentului - arhivă foto

A băut doar cafea

Acuzat de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului, Marcel Radu a încercat să-i inducă în eroare pe anchetatori, spun judecătorii. În plus, el avea antecedente penale şi alte trei amenzi primite pentru depăşirea vitezei regulamentare.



Astfel, şoferul a declarat mai întâi că nu a consumat alcool, deşi în clipa când a fost prins pe câmp (după trei ore de la producerea accidentului) a fost testat alcoltest şi rezultatul a fost de 0,14 mg./l, concentraţia de vapori de alcool în aerul expirat. I-au fost recoltate şi probe de sânge, iar din buletinul de analiză toxicologică a rezultat că acesta avea alcoolemia de 0,41 g%0 la ora 21.50 şi de 0,24 g%0 la ora 22.50. Din raportul de expertiză medico-legală de recalculare a alcoolemiei rezultă că la momentul producerii accidentului şoferul avea îmbibaţia alcoolică în sânge de 1,06 g.%0.



Şoferul şi-a schimbat apoi declaraţia şi a recunoscut că a băut 1,25 litri de bere, însă în timpul declaraţiei anterioare a considerat că întrebarea privind consumul se referea la băuturi tari, iar nu la bere.



„Fiind întrebat despre consumul de alcool, a considerat util a arăta că a comandat la bar o cafea şi o limonadă şi a consumat doar cafea, este cert că acesta a înţeles să declare întregul consum de lichide, inclusiv pe cele care, în accepţiunea sa sunt inapte a fi considerate alcoolice, omiţând în mod intenţionat a preciza consumul de bere”, reţine instanţa de judecată.



Şi la capitolul viteză, Marcel Radu a declarat că circula cu 90-100 de km/oră, fiind într-o depăşire, iar şoferul maşinii pe care o depăşea a avut intenţia de a vira stânga, aşa încât şi el a virat brusc, asta fiind cauza accidentului.



Doar că, expertiza arată că rula cu 135-140 km/oră, iar autoturismul a fost scăpat de sub control din cauza stării de ebrietate. „Starea de alcoolemie a conducătorului auto a influenţat negativ capacitatea de conducere a autoturismului, stabilitatea şi redresarea acestuia la viteza respectivă, pierzând controlul maşinii. Accidentul se putea preveni şi evita de conducătorul auto dacă nu ar fi condus cu viteza respectivă cu o mână şi sub influenţa alcoolului şi dacă l-ar fi aşezat pe pasagerul din dreapta în stare de ebrietate pe bancheta din spate pentru a nu-l deranja la condus, pierzând controlului maşinii la viteza indicată”, spun judecătorii.

Cum arăta maşina după producerea accidentului - arhivă foto

Condamnat la 11 ani şi 8 luni

Chiar dacă şoferul a depus la dosar o caracterizare făcută în 2016 de primarul comunei Luncaviţa, o referinţă de la fostul învăţător şi o caracterizare din partea Liceului absolvit, judecătorii nu au fost impresionaţi.



„Inculpatul a manifestat o atitudine nesinceră, nerecunoscând comiterea faptei în modalitatea stabilită prin celelalte mijloace de probă administrate în cauză cât şi împrejurările în care aceasta s-a produs, în cursul urmăririi penale, iar pe parcursul cercetării judecătoreşti nu a dorit să dea declaraţii de inculpat”, reţine instanţa.



Judecătorii menţionează şi faptul că Marcel Radu era condamnat anterior (fără a fi în stare de recidivă) pentru o infracţiune de lovire sau alte violenţe la amenda penală. Ei subliniază şi atitudinea sa procesuală concretizată în fuga de la locul accidentului.



„Încercând să fugă, să se sustragă de la consecinţele faptelor sale, inculpatul a dat dovadă de lipsă de responsabilitate, lipsa asumării consecinţelor faptelor sale, alegând să săvârşească o nouă infracţiune pentru a-şi asigura scăparea, iar această atitudine este o altă probă a pericolului pentru ordinea publică pe care acesta îl reprezintă”, spun judecătorii Judecătoriei Măcin.



În concluzie, instanţa a constatat că fapta reţinută în sarcina inculpatului există, constituie infracţiunea de ucidere din culpă şi a fost săvârşită de inculpat, prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază inculpatul fiind răsturnată prin probe certe, astfel că sunt întrunite condiţiile legale pentru condamnarea inculpatului la 11 ani şi 8 luni de închisoare cu executare. Sentinţa nu este definitivă.

Vă recomandăm şi:

Revolta oamenilor pe care statul român i-a uitat: „Suntem marginalizaţi, izolaţi şi discriminaţi”

Trupul băiatului de 15 ani, dispărut în Dunăre, a fost găsit la o adâncime de 8 metri