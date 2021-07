Restart la nuntă. Patronul unei săli de evenimente: Cei care au lucrat legal nu au fost aproape deloc dezavantajaţi de perioada de pandemie

Sezonul nunţilor a început cu destul de multe restricţii, însă pe parcurs măsurile s-au tot relaxat. Ultima veste bună a venit de la Guvern, cu aplicare din data de 1 iulie: Evenimentele vor putea fi organizate fără limită de persoane, cu condiţia ca toată lumea să fie vaccinată împotriva COVID-19. În caz contrar, nunţile se pot desfăşura cu o limită de 70 de persoane în spaţii închise şi 100 în spaţii deschise. Aceste decizii vin şi după îndelungi discuţii ale autorităţilor cu reprezentanţii HoReCa.

“Aş putea spune că vorbim de un început chiar brutal, pentru că brusc totul s-a relaxat, nici nu ştim cum să o luăm. Încercăm să impunem oaspeţilor nişte reguli, pentru că noi nu ne dorim să ne întoarcem la un nou val de pandemie, pe noi ne afectează foarte tare. Încercăm să păstrăm cât se poate din restricţii, oamenii să fie vaccinaţi, tot ce se poate în aşa fel încât să ne protejăm. De un an de zile suntem implicaţi în toate discuţii, ne bucurăm că avem un parteneriat bun cu autorităţile care încearcă să vină în ajutorul nostru”, a declata Corina Macri, preşedintele HoReTim.



Ajutorul de la stat, colac de salvare

Adrian Costil este patronul de la Galla Events, una dintre cele mai mari şi luxoase săli din Timişoara, care poate să găzduiască aproape 400 de persone. Acesta susţine că deşi a fost un an dificil pentru organizatorii de evenimente, ajutorul primit de la stat a venit ca un colac de salvare.



“Am avut noroc cu autorităţile, pentru că au ţinut cont de noi. Şi cei care au lucrat legal pe acte nu au fost aproape deloc dezavantajaţi după perioada asta. Ne-au dat granturile Măsura 2 – care a fost de 150.000 de euro, maxim. Adică 15 la sută din cifra de afaceri, dar nu mai mult de un milion de euro. A fost capital de lucru, nu puteai să faci chiar ce voiai cu banii, trebuia să plăteşti chirie, rate la bănci, salarii…Iar de câteva zile s-a deschis un alt ajutor pe care ni-l dau, e diferenţa de 25 la sută din cifra de afaceri dintre 2020 şi 2019. Dacă tragem linie, putem considera că au acoperit 80 la sută pierderi. Plus să nu uităm de şomajul tehnic. Şi anul acesta ne-au dat şase luni de zile. La început am fost sceptic, dar ne-au ajutat foarte mult”, a declarat Adrian Costil, care a participat la protestele organizate de HoReTim, în perioada în care industria ospitalităţii din Timişoara era închisă.

Sezonul nunţilor îi bucură pe cei care au săli de evenimente. Încă nu există efervescenţa din anii trecuţi. Mai rămâne în vigoare o regulă veche. Şi anume, nunţile trebuie să se încheie până la ora 2.



“Am intrat în normal dar cu frâna de mână trasă. Oamenii sunt încă speriaţi. Sunt foarte multe evenimente, de exemplu pe luna august avem peste 20 de evenimente din 30 de zile, dar sunt din astea mai micuţe, cu 70,80, până în o sută de persoane. Pentru noi nu e un avantaj. Curentul e acelaş şi la 300 dar şi la 100 de persoane. Meniul trebuie să fie mai scump, oamenii vin şi ne cer reduceri. Totul trebuie să se termine până la ora 2, dar asta se dovedeşte lucru bun. Şi ospătarilor le place. Ei stăteau de regulă până la 6 dimineaţa, iar a doua zi, la 12, trebuai să fie din nou la lucru. Aşa sunt mai odihniţi şi ei”, a mai spus Adrian Costil.



"Nu doar nu am avut de suferit, ci şi petrecăreţii"

Cu toate astea, atmosfera la nunţi este una foarte bună, pentru că lumea şi-a dorit să petreacă.

“Am avut un an cu o pauză lungă şi nedorită. Nu a fost un an uşor. Restartul îl simţim şi ne bucurăm. Am plonjat brusc din extrema în care nu făceam nimic, la extrema în care avem mult de lucru. Dar ne bucurăm că putem din nou să profesăm. Am fost deja la nunţi, atmosfera e foarte bună. Nu doar nu am avut de suferit, ci şi petrecăreţii. Oamenii sunt nerăbdători să se revadă şi să petracă împreună. Parcă sunt mai voioşi decât înainte de pandemie. Şi cu chef de dans, vibraţie bună per ansamblu”, a spus DJ-ul Beni Ceteraş.