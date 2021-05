Peste 3.000 de migranţi au stat în carantină în căminul unui liceu din Timişoara. Locul arată ca un penitenciar. Ce au lăsat în urma lor “călătorii” FOTO

În urma unei acţiuni de amploare dinaintea Paştelui, migranţii care şi-au făcut veacul pe străzile Timişoarei au fost stânşi şi duşi înapoi în centrele din ţară de care aparţin. Se poate spune acum că presiunea pe autorităţile locale a mai scăzut, chiar şi la frontieră, iar numărul celor care reuşesc să treacă graniţa este cel mai mic din acest an. Ca urmare, a scăzut şi numărul migranţilor de la cămunul liceului CFR, folsoit ca centru de carantină. În jur de 20 de persoane din Afganistan mai sunt cazate acolo. Din decembrie şi până acum, Primăria Timişoara a fost nevoită să facă mai multe lucrări de reparaţii, ca urmare a stricăciunilor făcute de migranţi.



“Le-am dat două etaje pentru cazarea migranţilor. Nu au fost condiţii lux, n-au fost condiţii de trei stele, dar oricum erau decente. După prima tură de migranţi cazaţi, am găsit chiuvete rupte, iar după trei tura artăta ca după bombardament, un dezastru inimaginabil. De două ori am refăcut tot. S-au rupt clanţe, chiuvete, vase de toaletă, uşi rupte, gemuri sparte. Sigur, situaţia lor este complicată. Cred că au fost sub zece femei cazate în toată această perioadă. Vin de la 12-13 ani, până pe la 25 de ani. Unii sunt cuminiţi, de treabă, dar noi trebuie să îi tratăm pe toţi la grămadă”, a spus viceprimarul Ruben Laţcău.