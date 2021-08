Peste 150 de pomi tăiaţi pentru modernizarea căii Bogdăneştilor: În locul lor vom planta 336 de arbori care au atins maturitatea, şi nu beţe

În cadrul proiectului de lărgire a Căii Bogdăneştilor este prevăzută şi tăierea a 159 de copaci (pomi fructiferi şi tei), fără valoare dendrologică, susţin cei de la Primăria Timişoara.





Proiectul întocmit de fosta administraţie prevedea aceste tăieri, iar în luna aprilie a acestui an, noua conducere a Primăriei Timişoara a dispus mutarea a şase copaci cu valoare dendrologică. Aceştia s-au prins în noua locaţie, care va deveni un parc la finalul lucrărilor.

“În aprilie am prezentat imagini şi video cu arborii de pe Calea Bogdăneştilor pe care i-am relocat cu tot cu rădăcini şi balot de pământ din calea dezvoltării bulevardului. La finalul proiectului respectiv, pentru care voi reveni cu o actualizare curând, vom repune tramvaiul 5 pe noile linii după aproape o decadă de aşteptat. Am ştiut de atunci şi v-am transmis cu părere de rău că nu îi vom putea salva pe toţi. În locul celor tăiaţi vom planta 336 de arbori care au atins maturitatea, şi nu beţe. Nu doar atât, dar chiar dacă proiectul preluat prevedea ca toţi cei 159 de arbori să fie tăiaţi, am reuşit să îi salvăm pe cei mai importanţi din punct de vedere dendrologic”, a transmis viceprimarul Ruben Laţcău.

Viceprimarul susţine că s-au obţinut pentru tăiere toate avizele de la Ministerul Mediului şi de la Agenţia Naţională de Mediu.

“Împreună cu specialiştii de la Asociaţia Peisagiştilor din România am identificat arborii valoroşi din punct de vedere dendrologic (prunii şi corcoduşii nu pot fi mutaţi). Pentru unul dintre aceşti arbori, un tei de 12 metri, am vorbit şi am făcut rost de macaraua necesara pentru mutare şi apoi transplantare - o macara de 18 tone. Am fost pe şantier de multiple ori pe parcursul ultimelor luni şi în special în momentul relocării, ca să mă asigur de calitatea lucrărilor, şi am primit toate asigurările necesare de la constructor. Acel tei poartă o amintire frumoasă a unui concetăţean care l-a plantat în ziua în care s-a născut fiica lui. Ţin la umbra de care să mă pot bucura în timpul verii, şi vom face totul ca în viitor să nu-şi mai piardă Timişoara din coroana verde, chiar dacă doar temporar. Şi tocmai pentru a păstra spiritul verde al oraşului vom creşte suprafaţa verde de pe Bogdăneştilor de la cei 1.000 metri pătraţi la 10.000 metri pătraţi, iar tramvaiul va circula pe trame înierbate”, a mai spus Laţcău.





