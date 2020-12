Oameni cu suflet mare. Zeci de voluntari ai Asociaţiei „Acasă în Banat” au refăcut o căsuţă dărăpănată în care cresc şase copii

„Deşi timpul avut la dispoziţie pentru pregătiri a fost foarte scurt şi este o perioadă extrem de încărcată, o echipă faină de 30 de voluntari s-a adunat pe şantier, unii venind după o săptămână grea de lucru, alţii pregătiţi să dea jos salopeta pentru a intra în tura de noapte”, arată reprezentanţii Asociaţiei.

Potrivit sursei citate, provocările au fost foarte mari: acoperişul a trebuit refăcut, tavanele stăteau să cadă, starea pereţilor din văiugă era una foarte proastă în condiţiile în care timpul avut la dispoziţie a fost foarte scurt.

„Mobilizarea a fost una absolut fenomenală. Toţi voluntarii, cu sau fără experienţă în construcţii, s-au pus pe treabă şi au ajutat cum au putut. Ne-am concentrat pe structura casei şi am tras tare pentru ca în aceeaşi seară, Nicoleta, fratele şi familiile lor, în total 4 adulţi şi 6 copii, trebuiau să doarmă aici. Pentru că ziua e scurtă, ne-a prins întunericul însă chiar şi aşa nu ne-am oprit până nu am finalizat acoperişul, terminat de construit holul, montat toate ferestrele, refăcut complet reţeaua electrică, reparat şi placat tavanele din cele două camere, construit wc-ul şi multe altele. Ne-am propus să lăsăm în urmă o casă funcţională, urmând ca de restul amenajărilor să se ocupe beneficiarii. Şi credem că, toţi împreună, voluntari, donatori, oameni de bine, am reuşit să dăm familiei o nouă şansă”, au anunţat reprezentanţii Acasă în Banat.





Cei care doresc să susţină proiectele Asociaţiei Acasă în Banat o pot face cu donaţii către: Asociaţia Acasă în Banat

