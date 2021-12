Lumânări parfumate, făcute din ulei alimentar uzat. Se fabrică la Timişoara

GALERIE FOTO CU LUMÂNĂRILE DIN ULEI UZAT Pornind de la un model dezvoltat în Slovenia încă din 2014, în Timişoara se produc lumânări decorative, parfumate şi relaxante, având ca materie primă uleiul alimentar generat de gospodăriile din oraş. Ideea aparţine Roxanei Ţecu, care a pus pe picioare un business social-incluziv, cu finanţare de la Uniunea Europeană.

OilRight oferă o alternativă curată de colectare şi reutilizare a uleiului alimentar folosit. Acesta e procesat şi transformat, cu ajutorul a patru persoane cu dizabilităţi.

„Reducem poluarea cu acest tip de deşeu. Un litru de ulei alimentar uzat aruncat într-un râu poate polua până la un milion de litri de apă. Odată colectat uleiul de către noi, se întâmplă o mică magie. Şi anume, este transformat cu ajutorul unei tehnologii speciale în lumânări parfumate. Dincolo de un impact bun asupra mediului, OilRight are şi un impact bun social, atelierul oferind locuri de muncă unor persoane vulnerabile. Este un proiect de antreprenoriat social”, a declarat Roxana Ţecu.

Procesul tehnologic prin care se transformă uleiul

Fiecare timişorean poate să devină furnizor de materie primă pentru lumânărilor parfumate, prin donarea uleiului alimentar uzat. Apoi, procesul tehnologic este unul relativ simplu. Se foloseşte ca materie primă o ceară specială, vegetală, cumpărată din Portugalia, de la cei care au inventat-o şi patentat-o.

Foto Ştefan Both

„Uleiul care ajunge la noi în atelier trece printr-o centrifugă specială pentru uleiul alimentar uzat, care-l purifică. Asta înseamnă că elimină mirosuri, resturi de sare şi de apă. Vom obţine un ulei curat, care este apoi încălzit la 85 de grade Celsius şi se amestecă cu ceara vegetală. E o anumită reţetă pe care trebuie să o respectăm”, a mai spus Roxana Ţecu.

În acelaşi timp, angajaţii pregătesc paharele, în care se lipeşte un fitil. Este apoi turnată compoziţia caldă şi se lasă la răcit. În final, se taie fitlul, se pune capacul de plută, care rolul ca suport, să nu stea direct pe mobilier, şi se ambalează în cutii de carton.

Colectare de 3,5 tone de ulei într-un an

Mirosul este dat de ceara cumpărată în diferite arome, există şi varianta de ceară neutră, la care se adaugă arome esenţiale. Produsele pot fi şi personalizate, la cerere. Dintr-un litru de ulei ies cam zece lumânări.

Foto Ştefan Both

„Chiar în 15 decembrie 2020 am ieşit public cu Oil Right şi am început să strângem ulei. Suntem mândri că de atunci am reuşit să strângem 3,5 tone de ulei. Cu precădere de la persoane fizice, care nu au obligaţia legală de a dovedi că se debarasează în mod corect. De asemenea, folosim şi uleiul alimentar expirat. Am primit în această iarnă de la un supermarket 300 de sticle de ulei exprirat. Atunci sărim etapa de centrifugare”, a mai spus Roxana Ţecu.

Atelier într-un loc special

Lumânările sunt disponibile la vânzare pe site-ul Oilright.ro , dar şi în locul în care acestea sunt fabricate, în curtea centrului industrial Faber. Şi acest loc este unul special, într-un container maritim transformat, în cadrul unui proiect de dezvoltare şi revitalizare urbană şi comunitară iniţiată de centrul cultural Plai.

OilRight are parteneriate cu mai multe companii şi restaurante, care le cumpără produsele, iar de asemenea, lumânările parfumate se mai găsesc şi în cadrul diverselor târguri şi festivaluri din Timişoara.