FOTO „Ambulanţa” Prinţului Charles salvează biserica romano-catolică de la Ofseniţa. „E atâta istorie şi poezie...“

Din cauza emigrării enoriaşilor, biserica a rămas fără comunitatea care o întreţinea.

Biserica Romano-catolică a funcţionat până în data de 12 iunie 1991, când marele cutremur, cu epicentrul la Banloc, a transformat-o în ruină. Clopotele au mai fost auzite cu diferite ocazii până în anul 2007, când turnul bisericii a căzut în timpul unei furtuni puternice.

În lipsa banilor, Episcopia Romano-Catolică Timişoara a abandonat biserica.

La începutul anulor 2000, biserica din Osfeniţa devenise loc de petreceri al tinerilor teribilişti, care au profanat şi mormintele aflate sub altarul bisericii.

Intervenţia celor de la Ambulanţa pentru Monumente



Ambulanţa pentru Monumente - al cărei principal susţinător este Alteţa Sa Regală, Prinţul Charles de Wales, a decis să intervină, pentru punerea în siguranţă a ruinelor bisericii de la Ofseniţa.



Ambulanţa pentru Monumente realizează punerea în siguranţă a patrimoniului cultural imobil cu ajutorul voluntarilor, al meşterilor şi al comunităţilor locale sub stricta supraveghere şi îndrumare a specialiştilor din domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice.



“Noi facem o punere în siguranţă. Termenul restaurare pe care îl folosim este ca un soi de umbrelă, sub care se desfăşoară toate acţiunile noastre, care pornesc de la acţiunile de utilizare zilnică, de reparaţii cotidiene, de intreţinere a unui monument, până la operaţii extrem de complexe, de restaurare, de recreare a unei părţi din monument care a dispărut. Aici avem o categorie care se numeşte conservare. Noi suntem acum în partea de început a conservării, cumva prelungim viaţa monumentului până vor exista bani pentru o restaurare. Protejăm pereţii acum. E atât de frumoasă atmosfera interioară, încât cred că punerea în siguranţă şi conservarea sa sub formă de ruină este esenţială. Are o poezie foarte interesantă. Chiar ar fi păcat să redevină biserică, aşa cum a fost cândva”, a mai spus Mădălina Nica.