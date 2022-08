Embargo Fest, pe dealurile Recaşului. Goran Bregovici şi Wedding and Funeral Band, cel mai aşteptat concert

Cea de-a treia ediţie a Embargo Fest va avea loc, în perioada 12-14 august 2022, în oraşul Recaş (judeţul Timiş), în locaţia Două Dealuri, şi va aduce în faţa publicului peste 50 de artişti.

Ediţia din acest an a festivalului se va desfăşura pe o suprafaţă de peste 30 hectare şi va cuprinde mai multe zone cu diferite activităţi.

La faţa locului va exista o expoziţie de maşini de epocă, târg de meşteşugari cu ateliere creative, spaţii de joacă pentru copii, zonă cu activităţi sportive şi două zone dedicate gastronomiei autohtone.

Goran Bregovic va fi prezent în faţa publicului din Banat vineri, 12 august, alături de Wedding and Funeral Band.

El a devenit cunoscut alături de Bijelo Dugme, trupă în care a activat până în 1989, iar după destrămarea acesteia Emir Kusturica l-a convins să lucreze pentru industria filmului, lucru care s-a dovedit a-i fi benefic deoarece a creat coloane sonore pentru filme precum: Time of the Gypsies, Queen Margot, Underground şi Arizona Dream. Compozitor şi chitarist de excepţie, Goran Bregovic a scris piese pentru Iggy Pop, Ofra Haza sau Cesaria Evora.

Scena principală va găzdui şi trupe precum: Spitalul de Urgenţă, R.O.A., Blazzaj, Publika, Canaf, Ţapinarii, Lupus Dacus, Dragoş Moldovan, iar fiecare seară de festival programul se va încheia cu Vinilorama, un party susţinut de Bogdan Puriş şi Zoleevee.

Pe lângă Main Stage, The Fortress şi Culto Cort, Embargo Fest va găzdui şi o scena dedicată genului Drum & Bass, care poartă numele Nemesis Sound Community. Această scenă este cu acces gratuit şi realizată în parteneriat cu Asociaţia NoSheep, iar programul începe la ora 24.00. DJ-ii care vor mixa această scenă sunt Vigilante (FR), Horizon (SUA), AngelOne (IT), A.L.N. (IT), Blazin, Beastboy, Cips, Deelow, Digimodz, Flow B si mulţi alţii.