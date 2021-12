Dan Ungureanu, ilustratorul care a pornit în aventura cu Apolodor: „Copiii citesc în draci, de aceea fiecare editură are divizie de carte dedicată“

Dan Ungureanu s-a născut în 1981 la Câmpulung Muscel şi a început să deseneze încă din copilărie – şi nu s-a mai oprit de atunci. Ulterior, s-a mutat în Timişoara, unde a urmat cursurile Facultăţii de Arte.





A desenat, mai apoi, într-un studio de animaţie, unde şi-a dat seama că vrea să spună poveşti prin imagini. În 2010 a realizat pentru prima dată ilustraţiile unei cărţi. Acum, Dan Ungureanu este unul dintre cei mai cunoscuţi ilustratori de cărţi pentru copii din România, cu peste 20 de volume publicate în ţară şi în străinătate.

„Nu ştiu dacă talentul contează aşa de mult, dar primii profesori au văzut ceva şi m-au ajutat. Am început să iau ore de desen înainte să intru la şcoală. Am fost la Liceul de Arte din Câmpulung Muscel, apoi am făcut Facultatea de Arte la Timişoara, secţia Pictură. Mai şi pictez, mai ales că unele proiecte sunt şi mai picturale. Dar mă transform pentru fiecare proiect, în funcţie de ce trebuie să iasă“, a declarat Dan Ungureanu pentru „Weekend Adevărul“.

De-a lungul timpului a făcut multe lucruri, în zone total diferite. A început să picteze pe mobilă, a făcut design grafic pentru Teatrul German din Timişoara, a făcut desene pentru aplicaţii de jocuri pe telefon.









„În 2009 am făcut ilustraţia pentru prima carte pentru copii, care a apărut la o editură din Bucureşti. Atunci am prins gustul pentru ilustraţia de carte pentru copii. S-a întâmplat să ajung să colaborez cu o editură din Statele Unite ale Americii. Am colaborat cu ei vreo trei ani pe o serie de cărţi pentru copii. La un moment dat am simţit nevoia de un pic de studiu şi de ghidaj profesional. Aşa că am aplicat la un master de un an şi jumătate în Anglia“, a povestit Ungureanu.

Sursa arhiva personală

De la Cambridge, la... Apolodor

În 2013 s-a înscris la un masterat în ilustraţia de carte la Cambridge School of Art. Şi, în timp ce studia arta de a ilustra cărţi pentru copii, şi-a dat seama că e pregătit să scrie. Masteratul a fost practic o rampă de lansare şi o deschidere către editurile din Marea Britanie. Aşa se face că, în acea perioadă, a publicat prima carte nu doar ilustrată de el, ci şi scrisă. Este vorba de „Nara and the Island“ („Nara şi insula“), carte nominalizată la Medalia Kate Greenaway 2017.

„Masterul a avut darul de a-mi da aripi şi de a-mi confirma că direcţia aleasă e bună. În plus, cursul a avut şi scopul de a încuraja studenţii să-şi creeze propriile lor poveşti. Până atunci nu scriam poveşti. Prima mea carte de poveşti a ajuns să fie publicată şi în chineză, dar a apărut şi în America şi în Canada. Apoi, a fost descoperită şi de Editura Arthur din România, care face parte din grupul editorial Art. Văzându-mi cartea publicată în Anglia, cei de la Art mi-au făcut oferta să lucrez cu ei. Am dat un test pentru Apolodor pe care l-am şi luat“, a mai povestit ilustratorul.





Sursa arhiva personală

La începutul anului 2016, a făcut prima călătorie în jurul lumii cu pinguinul Apolodor, ilustrând „Cartea cu Apolodor“, de Gellu Naum, iar în 2017 a avut creioanele pregătite pentru a însemna fiecare păţanie a pinguinului şi a prietenilor lui, pentru „A doua carte cu Apolodor“.





„Cea mai circulată carte e «Nara and the Island», dar cred că cea mai vândută carte e încă prima carte cu Apolodor. Cu pinguinul am deja o relaţie lungă, chiar acum facem o colecţie nouă. Cea mai recentă carte ilustrată este «Descoperim cu Apolodor, în Deltă, păsările-n zbor», care deschide colecţia Apolodor Explorator. Mă bucur că există un feedback foarte bun, o citesc copiii“, a mai spus Dan Ungureanu.



Sursa arhiva personală





„Copiii citesc în draci!“



Industria cărţilor pentru copii a început să se dezvolte de-abia în ultimul deceniu. Până atunci, în librării se găseau preponderent traduceri. Acum însă, fiecare editură are divizie dedicată celor mici.





„Industria de carte pentru copii e o nişă, dar care a crescut extrem de mult în ultimii zece ani. Când m-am apucat eu, autorii români erau foarte ascunşi şi puţini. Treaba de pionierat a făcut-o Editura Arthur, au împins foarte mult de spate autorii români, pe care i-au lansat şi i-au ajutat. Dacă ne uităm la târgurile mari de carte, cum sunt Gaudeamus sau Bookfest – cred că în 2016 am fost prima dată la ele – cartea pentru copii era acolo, dar nu atât de prezentă. Acum, fiecare editură are divizie de carte pentru copii. Şi asta pentru că trebuie să o spun: copiii citesc în draci. E clar! Există cluburi de lectură, există review-uri de carte pentru copii pe YouTube“, a mai spus Ungureanu.



Foto Ştefan Both

„Diversitatea asta îmi pică foarte bine“



În 2017 a publicat „Spune mi Eli“, un roman grafic despre viaţa în orfelinat, bazat pe biografia Elisabetei Moldovan. Dan Ungureanu a făcut ilustraţiile pentru „Fram, ursul polar“, de Cezar Petrescu, şi „Micul Prinţ“, de Antoine de Saint-Exupéry. Au urmat „Apolododecameronul sau Cartea albă cu Apolodor“, de Florin Bican, şi „Iepurele de catifea“, de Margery Williams.





„Nu ştiu unde să mă încadrez. Sunt un om din angrenajul cărţilor. Treaba asta te face să te transformi şi te provoacă tot timpul să faci altceva. Diversitatea asta îmi pică foarte bine. Mi-ar plăcea să am timp să scriu, am câteva proiecte lăsate în stand by, sub teancul de desene“, a mai adăugat artistul.



Sursa arhiva personală

În plus, Dan Ungureanu face animaţie şi pentru vidoclipuri. „Am făcut desenele pentru vidoclipul Luciei, o artistă tânără din Bucureşti, şi pentru un cântăreţ din Africa de Sud. E o altă experienţă. În ambele cazuri m-au abordat artiştii, e simplu cu internetul. Mie îmi place să stau în casă, să beau cafea şi să desenez“, a mărturisit artistul.



Sursa arhiva personală





Ilustratorul are un băieţel de 5 ani şi spune că deja primeşte reacţii şi părerei de la el. „Are talent, dar nu vreau să-l împing de la spate. Când vrea el să deseneze, desenează. A stat în braţele mele de foarte multe ori în timp ce lucram, i-am citit foarte mult, de când s-a născut, fără exagerare. A fost înconjurat de cărţi de atunci şi se vede chestia asta. Oricând preferă să se uite pe o carte decât să facă altceva“, relatează Dan Ungureanu.





Sursa arhiva personală





În paralel, Dan Ungureanu colaborează şi cu Lia Pfeiffer, o artistă din Timişoara care creează jucării, a făcut scenografie şi grafică pentru teatrul independent Basca, a scris editoriale la reviste. Este implicat şi în proiectul „Timişoara la cutie“, care reproduce o felie din centrul istoric al oraşului de pe Bega, aducând la viaţă mai multe clădiri emblematice ale oraşului, într-un format de miniaturi. Setul mai conţine un puzzle al cartierului Cetate, dar şi cărţi poştale care pot fi înrămate pe post de tablou, toate fiind realizate pe baza desenelor realizate de Dan Ungureanu.