Ce i-a răspuns un judecător primarului care a cerut despăgubiri uriaşe de la cei care l-au poreclit „Pinocchio”

Primarul comunei Peciu Nou din judeţul Timiş, Gabriel Drăgan, i-a dat în judecată pe doi cetăţeni care l-au atacat pe grupul de Facebook al satului Sânmartinu Sârbesc şi pe alte grupuri locale de Facebook, cerând daune morale de 30.000 de euro, bani pe care să îi direcţioneze spre cauze sociale.

În procesul judecat în primă instanţă la Judecătoria Timişoara, primarul a arătat că înainte de alegerile locale din 2020, un cetăţean a lansat pe un grup de Facebook o „presupusă dezbatere publică” despre un proiect de asfaltare.

Primarul a reclamat în process că „limbajul utilizat de către pârât a depăşit protecţia acordată de Convenţie (n.r. referitor la libertatea de exprimare), utilizând faţă de reclamant apelativul «Pinocchio», catalogându-l drept «mincinos» şi acuzându-l fără temei că «nu a respectat proiectul şi a furat din materiale», susţinând că proiectul a fost realizat doar «pentru campanie, pentru voturi»”.

Edilul a mai arătat că fapta „hater”-ului este cu atât mai gravă cu cât pe aceeaşi pagină de socializare a spus: „Mda şi Pinocchio are nasul lung de la tras pe nas prafuri” sau „Problema e fie că sunt beţi, fie că au tras prea mult pe nas”. Primarul s-a mai plâns că la denigrarea sa a contribuit şi un alt cetăţean, care a spus că este „infractor”, spunându-i „nea savarină”. „Minţiţi şi când respiraţi faceţi-ne un mare bine. Dizolvaţi-vă sau aruncaţi-vă în aer”, ar fi fost un alt mesaj pentru care primarul a cerut daune morale.

„Reclamantul a fost reales”

În urma procesului, Judecătoria Timişoara a respins cererea primarului arătând că postările celor doi cetăţeni se încadrează în limitele libertăţii de exprimare. Judecătorul i-a respins cererea primarului arătând că , „reclamantul nu a probat care sunt acele prejudicii efective care i-au fost provocate de către pârâţi, limitându-se la a susţine că i-a fost afectat dreptul la imagine, onoare şi demnitate în timpul campaniei electorale”.

„Reclamantul a fost reales în funcţia de primar, pe cale de consecinţă, instanţa reţine că postările şi comentariile pârâţilor de pe reţeaua de socializare Facebook nu au fost suficient de grave pentru a determina pierderea alegerilor de către reclamant”, se mai arată în sentinţa Judecătoriei Timişoara.

Judecătorul a mai punctat că „folosirea la adresa primarului în funcţie a apelativelor «Pinocchio» şi «mincinos» (care de altfel au aceeaşi semnificaţie) precum şi la pretinsa influenţă a acestuia sub băuturile alcoolice sau a unor «prafuri», deşi constituie exprimări neadecvate ale pârâtului, nu întrunesc gravitatea necesară pentru a reprezenta fapte ilicite şi a constitui o încălcare a drepturilor pe care reclamantul le are sub imperiul art. 8 din Convenţie”.

Sentinţa Judecătoriei Timişoara poate fi atacată cu apel. Primarul Gabriel Drăgan a declarat că va ataca sentinţa cu apel.

