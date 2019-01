Cât de importanţi sunt ochelarii de soare la munte. „Albul de zăpadă poate provoca daune ochilor“

Ochelarii de protecţie fac parte, obligatoriu, din echipamentul oricărui schior. Aceştia îl protejează nu doar de o posibile lovituri în zona ochilor, dar şi împotriva luminii. Razele reflectate de zăpada albă sunt foarte dăunătoare retinei. Aşadar, ochelarii de soare au devenit o necesitate şi în anotimpul rece, în special în rândul celor care îşi petrec concediile la munte.

“Albul de zăpadă poate provoca daune destul de mari ochilor. Aceste daune vin de la lumina foarte intensivă, reflectată de zăpadă. Este la fel ca şi cum ne-am uita direct în soare. Şi ştim că nu avem voie niciodată să ne uităm în soare. Razele dăunează retinei, iar problemele pot apărea chiar şi peste 20 de ani. De asta avem nevoie de protecţie pentru lumina de jos. Cele mai bune soluţii sunt lentilele polarizante. Aşadar, ochelarii de soare sunt obligatorii şi iarna, la munte, la zăpadă”, a declarat opticianul medical Alfred Kosar.



Oftalmologii atrag atenţia că ochelarii contrafăcuţi, ce nu respectă standardele minime de siguranţă, ne fac mai mult rău decât bine. Astfel că nu este recomandat să se cumpere din benzinării, pieţe sau magazine de cosmetică, ci de la specialişti.



Razele soarelui pot provoca cataracte şi glaucom, pot cauza deteriorarea vederii, dar pot afecta şi zona sensibilă din jurul ochilor.

Soarele emite trei tipuri de raze: ultraviolete, vizibile şi infraroşii.

„Se găsesc peste tot ochelarii de soare ieftini, de doi lei. Cum am spus, razele ultraviolete sunt un pericol foarte mare pentru ochi. Din păcate, aceste ieftinituri, nu au protecţiile necesare împotriva ultravietelor. Aceşti ochelari pot fi mult mai dăunători decât dacă nu am purta absolut deloc. Dacă nu purtăm ochelari, iar zăpada reflectă lumină puternică, pupilele noastre se închid cât pot ele, se adaptează mediului. Razele ultraviolete pătrund în măsură mai mică în ochi. Pe când lentilele închise, fără protecţie, fac ca pupila să se dilate, pentru că nu are multă lumină. E ca la pisici, noaptea. Se dilată la maxim. Nefiind protecţie în lentile, vă daţi seama că intră în ochi. Arsura retineri este uriaşă”, a mai spus Alfred Kosar.