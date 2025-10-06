Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de gaze

Mirosul unui fruct exotic a alertat autoritățile din oraşul german Wiesbaden, care au intervenit de patru ori în cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie, deoarece localnicii se temeau de o posibilă scurgere de gaze.

Mirosul fructului de durian, o plantă originară din Asia de Sud-Est, seamănă într-adevăr cu cel al gazelor naturale, scrie Agerpres.

Sâmbătă după-amiază, pompierii germani au fost alertaţi şi chemaţi să intervină pentru prima dată la un centru comercial unde mirosul de gaz era puternic, însă măsurătorile lor nu au detectat prezenţa gazelor, iar clădirea nu era racordată la reţeaua de gaze.

La începutul serii de sâmbătă, serviciile de urgenţă au fost chemate din nou la acel centru comercial, întrucât mirosul de gaze devenise din nou foarte puternic.

În timp ce efectuau operaţiuni de căutare în magazinele din zonă, pompierii au descoperit fructele de durian într-un supermarket asiatic. Se presupune că sistemul de ventilaţie al centrului comercial ar fi distribuit mirosul în întreaga clădire.

În cadrul unei alte intervenţii într-o clădire rezidenţială desfăşurată sâmbătă seară, pompierii din Wiesbaden au descoperit că tot un fruct de durian era responsabil pentru mirosul de gaze resimţit şi acel imobil.

În 2023, un zbor a fost anulat tot din cauza acestui fruct

În 2023, în timpul unui zbor, senzorii au detectat mirosul puternic și au declanșat alarma deasupra spațiului aerian bulgar. Căpitanul a decis să se întoarcă la aeroportul de unde au decolat cu puțin timp înainte.

După sosire, s-a constatat că mirosul puternic era cauzat de un fruct de durian. Pasagerii au fost ulterior transferați la un alt avion și au zburat cu acesta către Barcelona, scrie B1 TV.