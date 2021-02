O primărie cu 15 angajaţi plăteşte 48 de abonamente de telefonie mobilă. Cum explică situaţia primarul

Noul primar, ales în urma alegerilor din toamna trecută, a dispus ca toate abonamentele la telefonia mobilă să fie suspendate. Primăria comunei Ioneşti achita lunar suma de 2.200 de lei pentru abonamentele la telefonie mobilă.





Primarul Sorin lambu a luat decizia de a suspenda plăţile pentru toate telefoanele:





„Erau împrăşitate prin sat. Abonamentele erau împărţite în două loturi. Unele expirau în luna iulie, iar restul în luna februarie a anului viitor. Am vrut să le plătesc în avans, dar operatorul a solicitat şi plata telefoanelor mobile. Eu nu ştiu la cine se află abonamentele şi cine foloseşte telefoanele şi am suspendat toate abonamentele. Nu mai are nimeni abonament, nici consilier şi nici angajaţi din primărie. Toate abonamentele sunt suspendate. Cine vrea poate să şi cumpere abonamente. Eu nu aveam controlul acestor abonamente“.

Primarul a sesizat poliţia şi încearcă să recupereze prejudiciul

Mai mult decât atât, Curtea de Conturi a constatat în urmă cu mai mulţi ani că au fost înregistrate depăşiri ale costurilor cu telefonia mobilă cu 5.000 de lei, dar prejudiciul nu a fost recuperat de la nimeni până acum.





„Am făcut şi sesizare şi la poliţie, pentru că sunt depăşiri ale convorbirilor telefonice. În anul 2017, Curtea de Conturi a constatat o depăşire cu 5.000 de lei a convorbirilor şi a lăsat măsura recuperării acestor bani. Nu a făcut nimic, iar când a revenit Curtea de Conturi, în anul 2020, a constatat acelaşi prejudiciu. Eu l-am acţionat în judecată pentru recuperarea acestui prejudiciu“, a mai spus Sorin Lambu.

Curtea de Conturi îi impută fostului primar un milion de lei

De asemenea, conducerea Primăriei Ioneşti a mai depus o sesizare penală şi l-a acţionat în judecată pe fostul edil pentru un prejudiciu de peste un milion de lei, reprezentând penalităţi plătite unor societăţi care au executat diverse lucrări în localitate, dar care nu au fost plătite:





„I s-a imputat de către Curtea de Conturi penalităţi de întârziere de un milion de lei. Este un proces pe rol. Am fost obligaţi de Curtea de Conturi să recuperăm prejudiciul. Curtea de Conturi a făcut şi o plângere penală şi acum este în lucru şi o expertiză economică. Am angajat şi un avocat,că nu facem faţă cu procesele“.

Vă mai recomandăm să citiţi