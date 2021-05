Lampioane în memoria tânărului din Târgu Cărbuneşti care a murit electrocutat

Prietenii sunt şocaţi de dispariţia acestuia.

„... Am pierdut un prieten. Un prieten care era genul de persoană care, când intra într-o încăpere, acapara tot, avea o carisma şi o energie aparte. Avea o strălucire. Era un personaj. Nu îl mai văzusem de mult timp din cauza pandemiei si am tot amânat revederea. Am vorbit cu el şi asta face şocul şi mai mare. Ultimele lui cuvinte către mine au fost o glumă. Iar eu am râs. Şi la 4 ore după, el nu mai era. Pur şi simplu. Nu mai am cum să îi zic altceva sau cum să râd iar la vreo glumă pentru ca nu mai e aici să îmi răspundă. Trist. Şocant. Nedrept”, a postat o prietenă pe Facebook.

A murit electrocuta pe un stâlp de electricitate

Ovidiu Truşcă lucra la o firmă specializată în reparaţii electrice pe care tatăl său o deţinea. Cei doi se aflau vinerea trecută în incinta unităţii militare din oraşul Târgu Cărbuneşti la o intervenţie la o instalaţie de 380 V. Tânărul ar fi atins involuntar firele de tensiune medie, astfel că a fost electrocutat. Tatăl său l-a coborât de pe stâlp, dar, în ciuda intervenţiei echipajului de pe ambulanţă, a decedat.

Anchetă deschisă de ITM Gorj

Tânărul va fi înmormântat astăzi în judeţul Vâlcea, locul natal al tatălui tânărului.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au deschis dosar de cercetare accident de muncă mortal. „Victima s-a electrocutat în timp ce efectua un branşament electric pe un stâlp pe raza oraşului Târgu-Cărbuneşti.

Pentru a stabili împrejurările şi cauzele care au determinat producerea evenimentului, precum şi măsurile care se impun a fi luate în perioada următoare, la faţa locului s-au deplasat Inspectorul-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj şi un inspector de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă“, se arată într-un comunicat de presă.