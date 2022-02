Indienii care lucrează la drumul de centură al municipiului Târgu Jiu, încântaţi de condiţiile din România

Kashmir Lal, din India, munceşte de aproximativ două luni pe şantierul variantei de ocolire a municipiului Târgu Jiu. Acesta spune este mulţumit de salariul de aproximativ 1.000 de euro de pe care îl câştigă deorece poate să trimită bani şi familiei care se află în India.





Kashmir a povestit că se înţelege foarte bine cu muncitorii români cu care lucrează şi că are o relaţie foarte bună cu şefii: „Am venit pentru a câştiga un salariu mai bun decât în ţara noastră. Reuşesc să trimit bani acasă, în India, pentru că acolo se află familia mea. Mă simt foarte bine în România. Mă înţeleg bine cu românii cu care lucrez, iar angajatorul este serios“.

„Sunt inteligenţi şi învaţă repede“

Muncitorii indieni s-au adaptat foarte bine în România. Aceştia lucrează alături de muncitorii români la construcţia drumului de centură.





„Sunt polivalenţi şi foarte muncitori. Lucrează împreună cu români, pentru a învăţa operaţiunile pe care trebuie să le execute. Sunt inteligenţi şi învaţă repede. Sunt mulţumit de modul în care duc la îndeplinire sarcinile de lucru“, a spus Sorin Georgescu, managerul de proiect.



„Nu am găsit în România persoane dispuse să lucreze“

Foto: A.I.

Managerul de proiect, spune că nu a găsit personal în România care să accepte să lucreze în condiţii de şantier, astfel încât constructorul a fost nevoit să se orienteze către alţi ţări: „A fost destul de greu să-i aducem la Târgu Jiu, dar nu am avut alternativă. Sunt lucrări care se desfăşoară în aer liber şi nu am găsit în România persoane dispuse să lucreze. Cea mai mare mare parte a forţei de muncă este plecată din România. Am apelat la forţa de muncă dintr-o altă ţară deoarece a fost soluţia prin care să completăm personalul aflat pe şantier. Este o soluţie temporară şi sperăm să găsim să angajăm mai mulţi români“.

Lucrările se vor finaliza anul viitor

Lucrările la drumul de centură au început în anul 2014 şi ar fi trebuit finalizate în anul 2016. Societatea italiană Collini Lavori s-a ocupat de executarea lucrărilor, dar firma s-a confruntat cu o serie de probleme financiare şi contractul a fost reziliat.

Contractul a fost câştigat în urma organizării unei noi licitaţii de către societatea italiană Secol. Lucrările trebui să se încheie, conform contractului, până la sfârşitul acestuia, dar termenul va fi prelungit până anul viitor. Drumul are o lungime de aproximativ 20 de kilometri.

