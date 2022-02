Un inventator din Dâmboviţa vrea să îl concureze pe Elon Musk şi să creeze o maşină electrică autonomă FOTO

Inventatorul dâmboviţean vrea să îl concureze pe Elon Musk şi să creeze o maşină electrică autonomă.

„Va fi cea mai simplă maşină, care va funcţiona electric, pe acumulator sau pe principiul fotovoltaic, adică autovehiculul va fi acoperit cu folie fotovoltaică. La lumina zilei celulele de pe folia fotovoltaică vor genera energie electrică, curent continuu, care va fi stabilizată printr-un regulator de încărcare”, spune Liviu Minescu.

Bărbatul spun că are o maşină veche în curte, funcţională, pe care o va transforma şi o va face nepoluantă.

„Mai e de lucru. Trebuie să fac rost de piese. Îmi trebuie nişte motoare pe curent continuu. Le-aş putea face eu, dar e foarte mult de lucru la ele şi migălos. Ideea este în capul meu bine definită. Maşina o să arate ca o maşină obişnuită, la prima vedere”, spune inventatorul.

Practic, pe roţile din spate spune că va adapta două motoare de curent continuu şi un regulator de turaţie care permite viteza de deplasare mai mare sau mai mică sau un singur motor de curent continuu adaptat la cele cu cardan, cu tracţiune pe spate, spune bărbatul.

Ideea de a crea o astfel de maşină care să se încarce singură practic, în timp ce merge, i-a venit calculând autonomia unei maşini full electrice, care nu este prea mare.

„Maşinile electrice de acum consumă foarte mult curent. Dacă vara mai dai şi drumul la aerul condiţionat, sau iarna la căldură, bateria se descarcă foarte repede. Aşa, dacă îi pui două motoare pe curent continuu, două pe spate, un acumulator şi un regulator, nu ai decât să mergi cu ea, dar nu cu viteză foarte mare. Merge cu 60 de kilometri pe oră, regulamentar. Maşina electrică este făcută, o conduc acum milioane de oameni, dar ceea ce vreau eu să fac nu este. Nu ştiu de ce nu a fost făcută”, se întreabă dâmboviţeanul.

Nu mai vorbim de preţul maşinilor electrice care este foarte mare în comparaţie cu veniturile românilor, de exemplu.

„Varianta la care eu m-am gândit este hibrid. Când îţi moare bateria, dacă mergi prea tare, îi mai dai drumul la motorul pe benzină şi se mai încarcă şi bateria. Pe lângă asta, maşinile electrice sunt şi scumpe. Jumătate din valoarea maşinii este acumulatorul. La momentul acesta, cele mai fiabile sunt maşinile hibride, nu full electrice, pentru că acestea din urmă au o viaţă scurtă la acumulator”, mai spune Liviu Minescu.

Maşina de spălat rufe care produce curent

O altă invenţie pe care Liviu Minescu o va pbreveta la OSIM este maşina de spălat rufe, care ar putea reduce factura la curent, un amănunt deloc de neglijat în această perioadă în care preţurile la utilităţi au luat-o razna.

„Spală şi produce curent. Nu are nevoie să fie băgată în priză. I-am făcut un motor. Am muncit la ea vreo săptămână. Vreau să brevetez această invenţie. Am lucrat la Artic Găeşti şi am vrut să o fac acolo, dar nu mi-au dat voie. Am vrut să fac şi frigiderul care produce curent şi la fel, m-au îndepărtat şefii de acolo, pentru că au crezut că vreau să le iau locul. Au încercat să facă ei maşina de spălat care produce curent şi nu le-a ieşit. Când am văzut aşa, mi-am înaintat demisia şi am plecat. Acum sunt la pensie”, spune domnul Liviu.

Maşina de spălat nu are baterie, dar are o putere de 3 kilowati. Are un montaj electronic, iar motorul funcţionează pe bază unui câmp electromagnetic

„Îşi face ea treaba singură. Zici că e avion când porneşte. Au venit mai mulţi specialişti printre care şi de la Cluj. Au văzut-o, s-au făcut probe. Mi s-a propus să o vând, dar nu pot. Maşina de spălat care produce 220 de volţi este în probe şi nu am cum să o dau. Intenţionez să o brevetez la OSIM”, a mai adăugat inventatorul dâmboviţean.

Liviu Minescu nu are studii de specialitate. A crescut la orfelinat şi a terminat Liceul Industrial Nr 4, la Târgovişte. Invenţiile au fost şi sunt un hobby pentru el, dar tot ce ştie a învăţat de profesorii din liceu.



Liviu Minescu, originar din Argeş, a avut o copilărie zbuciumată însă s-a luptat cu viaţa, iar acum este unul dintre cei mai cunoscuţi inventatori de ansamble, microfoane cu memorie internă, baterii.

Au trecut 16 ani de la primul microfon inteligent inventat de Livia şi Liviu Minescu în 2006. De atunci au fost scoase la lumină tot felul de invenţii, cum ar fi cutia de chibrit care produce energie de „220”, tele-video microfonul care are posibilitatea de a suna şi a intră pe internet şi de a stoca mii de melodii sau diplomatul care funcţionează ca un generator electric. Liviu Minescu are peste 200 de invenţii până în clipa de faţă şi nu are de gând să se oprească prea curând, pentru că mai are şi alte inovaţii care urmează să fie brevetate la OSIM în viitor.





