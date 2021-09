Legea junglei în pădurile României. „După ce i-am prins cu Poliţia la furat, au venit la mine acasă şi m-au tocat”

În ultimii ani, şase pădurari au fost omorâţi, iar peste 700 au fost atacaţi de infractori. Atunci când sunt prinşi, hoţii devin agresivi chiar şi cu poliţiştii.

Dan Soare, un pădurar în vârstă de 54 de ani, din comuna dâmboviţeană Bilciureşti, a fost, săptămâna trecută, protagonistul unui incident care a făcut înconjurul României.

Mai mulţi indivizi certaţi cu legea au intrat peste el în curte şi l-au bătut crunt, pentru că a avut „tupeul” să îşi apere Ocolul Silvic pe care îl are în administrare. Hoţii de lemne i-au promis-o de faţă cu Poliţia şi s-au ţinut de cuvânt. În aceeaşi zi au venit la el acasă şi s-au năpustit asupra sa.

După bătaie, a ajuns în spital, iar acum abia a fost externat. Spune că îi cunoaşte bine pe atacatori şi că se teme pentru familia sa. De altfel, nu ar fi prima oară când se ia la harţă cu hoţii de lemne şi tocmai din această cauză a sesizat Poliţia, de mai multe ori. „Mi-e frică pentru mine şi pentru familia mea. Oamenii ăştia nu au scrupule. Am soţie, am copii. Mi-au ameninţat băiatul că mi-l omoară. După ce au făcut îi cred în stare şi sper să nu fie lăsaţi în libertate”, spune bărbatul.

Padurar bătut în propria curte de către hoţii de lemne. FOTO. captură camere supraveghere

„Am avut conflicte de ani de zile cu ei”

Pădurarul bătut a stat internat mai multe zile la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, dar acum a fost trimis acasă. „Am dureri groaznice. Peste tot m-au lovit, mi-au dat cu picioarele, cu pumnii, mi-au dat cu o ţeavă, cu o rangă, nici nu mai ştiu. Am avut conflicte de ani de zile cu ei, dar mai uşoare. În ziua în care m-au bătut la mine în curte, i-am prins cu Poliţia de la Răcari, cu nişte lemne furate. După asta, au venit la mine acasă şi m-au tocat de m-au nenorocit. Îi ştim de ani de zile, toţi pădurarii au probleme cu ei. Sunt agresori foarte cunoscuţi, sunt mai mulţi fraţi. Au avut şi cu primarul de la Butimanu fel de fel de probleme. S-a tras cu arma. Am făcut plângeri pe numele lor şi eu, şi colegii mei”, adaugă pădurarul.

Agresorii de 16, 28 şi 37 de ani au fost reţinuţi iniţial pentru 24 de ore imediat după incident, iar, ulterior, magistraţii au dispus arestarea lor pentru 30 de zile, fiind cercetaţi pentru lovire sau alte violenţe, ameninţare şi violare de domiciliu.

Agresorii, cercetaţi în mai multe dosare penale

Între timp, pădurarul agresat s-a întors la muncă şi stă cu gândul că hoţii, dacă vor fi eliberaţi, ar putea intra din nou peste el. Mai recunoaşte că dacă pădurarii ar fi înarmaţi, alta ar fi situaţia în teren. „Poliţiştii sunt băieţi cuminţi, îşi fac treaba. Nu mi-e teamă de ei, dar ei sunt mulţi, pleacă numai în gaşcă la furat. La pădure se duc numai câte patru, cinci inşi. Nu avem armă. Era bine să avem un armament după noi, dar cu arma ce să faci? Să omori omul? Degeaba le dai două, trei zile de arest, dar apoi ies. Şi alţi colegi de-ai mei au fost bătuţi, înjuraţi, ameninţaţi”, mărturiseşte acesta.

Atacatorii pădurarului din Bilciureşti nu sunt la prima abatere de acest gen. În urmă cu doi ani, primarul din comuna Butimanu, Gabriel Dragnea, a fost şi el la un pas să fie bătut de aceiaşi indivizi. Pentru a se apăra, edilul a tras atunci cu arma. Pentru această faptă, dar şi pentru altele, cei trei sunt cercetaţi în mai multe dosare penale, aflate acum, în lucru, la Parchet.

Căruţă plină cu lemne furate, descoperită de un pădurar, în Dâmboviţa. FOTO: C.S

Un alt pădurar din Dâmboviţa spune că a avut şi el altercaţii cu cei trei şi că dosarul stagnează de mai bine de un an. „Noi, ca pădurari, ne facem meseria, dar mai departe ar trebui să intervină autorităţile pentru că mai departe se opresc cercetările. Nu ştiu unde. Cred că ar trebui implicate mai mult autorităţie. Am ajuns să mergem la serviciu cu stres pentru că suntem deranjaţi de hoţi. Băieţiii ăstia din aşa ceva trăiesc. Fură din păduri, fură şi de la oameni. Mai au şi alte dosare, pentru că şi alţi pădurari au probleme cu ei. Şi eu am avut conflicte cu ei. Am un dosar de ultraj de un an deschis pe numele lor pentru că i-am surprins la furt de material lemnos”, ne-a povestit un alt pădurar, sub protecţia anonimatului.

IPJ Dâmboviţa ne-a transmis că toate dosarele care au ca obiect furtul de lemne, precum şi agresiunile asupra silvicultorilor sunt înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

În urmă cu un an, Liviu Pop, un pădurar din judeţul Maramureş, în vârstă de 30 de ani, a fost ucis cu sânge rece de un hoţ de lemne surprins la locul faptei. Potrivit autopsiei, pădurarul, tatăl a trei fetiţe, a murit prin împuşcare, urmare a hemoragiei interne datorată leziunilor multiple pe care le avea. Localnicii susţin că la mijloc a fost vorba despre o încăierare, deoarece faţa lui Liviu era plină de vânătăi şi avea inclusiv piciorul zdrobit. Aceştia spun că suspecţii l-ar fi bătut pe pădurar inclusiv cu arma de vânătoare, nefiind prima dată când aruncă sau lovesc cu arma un paznic de fond forestier.

În Ordonanţa de reţinere, procurorii au reţinut că, în 16 octombrie 2020, în jurul orei 19.45, acuzatul se afla în Pădurea Rogozului pentru a fura lemne şi a fost prins în flagrant de către un pădurar în cadrul Ocolului Silvic Strâmbu Băiuţ. „Pentru a-şi asigura scăparea, dar şi pentru păstrarea bunului sustras, el l-a ucis prin împuşcare pe pădurar cu arma aflată în acel moment în posesia şi dotarea acestuia", au stabilit procurorii. Suspectul de crimă este, în prezent, arestat.

Pădurarul a fost îngropat într-un cimitir de la poalele pădurii, locul pe care l-a păzit cu preţul vieţii sale.

„Jungla” din pădure

Silvicultorii au transmis un comunicat în urma evenimentului petrecut în Bilciureşti şi atrag atenţia asupra unui adevărat fenomen – cel al hărţuirii pădurarilor de către hoţii de lemne. „Ceea ce s-a întâmplat zilele trecute în localitatea Bilciureşti din judeţul Dâmboviţa, când un pădurar a fost atacat în propria curte de un grup de infractori certaţi cu legea silvică, este extrem de grav şi dovedeşte încă o dată faptul că hoţii de lemn nu mai au nicio limită, acţionând organizat şi devenind extrem de periculoşi", se menţionează într-un comunicat al Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură "Silva".

De la începutul acestui an, au fost înregistrate peste 20 de cazuri de agresare a personalului silvic numai la Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, de la violenţă fizică ce a necesitat îngrijiri medicale, până la ameninţări cu moartea, incendierea maşinilor personale şi hărţuirea membrilor familiilor, inclusiv a copiilor, avertizează silvicultorii.

Astfel de cazuri au fost înregistrate în judeţele Argeş, Bacău, Braşov, Dâmboviţa, Dolj, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Sălaj, Suceava şi Vâlcea, fiind sesizate unităţile de poliţie şi parchetele competente teritorial, pentru desfăşurarea cercetărilor penale şi pedepsirea agresorilor.

Un astfel de caz a avut loc, în urmă cu trei ani, în Dâmboviţa. Doi bărbaţi opriţi în trafic, într-o acţiune de prevenire şi combatere a infracţiunilor silvice, au spart parbrizul maşinii de Poliţie şi au bătut un pădurar. Victime au fost poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Valea Mare, care acţionau în colaborare cu lucrători silvici.

Poliţiştii au oprit, pentru verificări, o autoutilitară condusă de un bărbat din satul Voia. Ulterior, şoferul şi pasagerul au coborât din autovehicul, au distrus parbrizul autospecialei de poliţie şi au agresat fizic un lucrător silvic.

Agresarea pădurarilor ar putea fi pedepsită ca ultraj

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a anunţat, în urma cazului petrecut la Bilciureşti, că agresarea pădurarilor aflaţi la datorie va fi pedepsită ca şi ultraj, tocmai pentru a combate acest tip de agresiuni asupra pădurarilor care îşi fac datoria chiar cu preţul vieţii.

Barna a depus în Parlament, în calitate de senator, un proiect de lege care prevede includerea personalului silvic, alături de poliţişti şi jandarmi, în categoria de personal pentru care ultrajul se sancţionează cu pedepse sporite. „Vreau să îi mulţumesc public acestui pădurar, dar şi tututor colegilor săi care sunt în prima linie a luptei cu hoţii de lemne, pentru că apără pădurea şi îşi fac cu adevarat meseria, chiar dacă sunt amenintaţi de răufacatori, iar viaţa, de multe ori, le este pusă în pericol”, a precizat ministrul.