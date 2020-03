COVID-19. A fost înregistrat primul deces al unui bolnav de coronavirus din Dâmboviţa. Ce alte suspiciuni există

Bărbatul din Corbii Mari a fost primul caz confrmat din judeţul Dâmboviţa. El a contactat coronavirusul într-o clinică privată din Bucureşti, în care făcea dializă. Acolo a intrat în contact cu un alt bărbat testat pozitiv şi care, la rândul său, a murit.

Din nefericire, alţi doi membri ai familiei, soţia şi fiul bărbatului, au fost astăzi confirmaţi pozitiv cu CoVid-19.

În total se presupune că 21 persoane ar fi intrat în contact cu bărbat decedat, care deţinea un magazin în localitate.

Între timp, centrul de dializă din Bucureşti a fost închis între timp de Ministerul Sănătăţii pentru grave nereguli.

Soţia bărbatului a aflat că este infectată cu CoVid – 19 şi se află la Matei Balş, în Bucureşti. De asemenea, unul din fii săi a fost transferat cu izoleta de la Secţia Boli Infecţioase din Târgovişte la un spital din Capitală.

„Avem în localitate, la momentul actual, 106 persoane izolate la domiciliu, după primul caz de coronavirus din Dâmboviţa. 4 persoane sunt în carantină. Au fost testate pentru coronavirus. Două persoane au ieşit negativ, pentru o alta se repetă testul, iar cel de-al patrul test a ieşit pozitiv, după cum mi-au transmis rudele celui infectat şi confirmat cu coronavirus. Nu am o confirmare oficială. Am decis măsuri suplimentare de protecţie şi prevenţie a răspândirii coronavirusului. Agenţii economici din localitate nu mai au voie să vândă decât la ghişeu, nemaifiind permis accesul în magazin, pentru clienţi. Am recomandat, de asemenea, ca agenţii economici să nu mai vândă decât pâine ambalată. De asemnea, staţiile Peco de pe raza localităţii au un program redus de lucru cu publicul (7.00-13.00 şi 15.00-19.00) în restul perioadei de program fiind făcută dezinfecţie”, a declarat edilul şef al primariei Corbii Mari, Ionuţ Bănică, într-o conferinţă on-line.





Până astăzi, 26 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate şi externate (53 la Timişoara, 28 la Bucureşti, 6 la Craiova, 5 la Constanţa, unul la Cluj şi unul la Iaşi).