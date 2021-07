Chindia a scos un egal chinuit cu Sepsi. Săndoi: „Mai sunt nişte reglaje pe trebuie să le facem”

"Mi-aş fi dorit toate cele trei puncte, dar trebuie să ne mulţumim cu unul, e un punct muncit, de moral. Avem un început teribil de campionat. Am primit gol pe o greşeală copilărească, dar e bine că am revenit şi în final am fost foarte aproape de victorie. Mai sunt nişte reglaje pe trebuie să le facem", a declarat Emil Săndoi, antrenorul Chindiei, după meci.

Chindia Târgovişte: Moldovan - Căpuşă, Celea, Baxevanos, Roumpoulakou (Corbu '72) - Şerban (Matis '82), Suciu (Cherchez '82), Iacob, Popadiuc (Popa '71) - Neguţ, Florea (Kocic '90+1). Antrenor: Emil Săndoi

Sepsi OSK: Niczuly - Dimitrov, Mitrea, Hugo Filipe, Ştefănescu (Aganovic '46)- Vaşvari (Fofana '80), Păun (Rep '46), Ispas - Askhovski, Damaşcan (Bojic '88), Eder Gonzalez (Tincu '72). Antrenor: Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: Popadiu '69, Corbu '90+3 / Păun '11, Gonzalez '30, Niczuly '67, Dimitrov '77, Mitrea '90

Meciul a fost arbitrat de Andrei Chivulete (centru), ajutat de Radu Ghinguleac, Andrei Constantinescu (ambii asistenţi) şi Andrei Antonie (rezervă).

Observator de arbitri a fost delegat Augustus Constantin, iar observator de joc, Viorel Ilinca.