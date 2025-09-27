Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție

România este noua „casă” pentru zeci de mii de muncitori asiatici. Salariile sunt cuprinse între 500 și 1500 de euro.

Numărul muncitorilor veniți din Sri Lanka, Nepal sau India a crescut semnificativ în ultimii ani, România devenind o alternativă la Orientul Mijlociu sau la alte state europene. Conform datelor oficiale, peste 120.000 de muncitori asiatici trăiesc și lucrează acum în România, cei mai mulți în construcții, industrie și servicii.

Cât câștigă, concret, un muncitor din Sri Lanka

Câteva relatări cu exemple de srilankezi care lucrează în România:

Un muncitor viral pe TikTok a spus că primește 4.000 lei pe lună, plus masă și cazare (DigiFM).

Altul, intervievat după trei ani și jumătate, declara că ia 3.850 lei net lunar (Libertatea).

Potrivit unor agenții de recrutare, salariile pornesc de la 2.600 – 3.600 lei net pentru muncitori necalificați și pot urca spre 900–1.500 euro pentru cei calificați.

Prin comparație, în Sri Lanka salariul minim este echivalentul a doar 42 de dolari, iar cel mediu ajunge la 250 de dolari. Diferența explică de ce România rămâne atractivă pentru mulți dintre acești lucrători.

Micro + macro: dimensiunea fenomenului în România

În 2024, erau înregistrați peste 140.640 de muncitori extracomunitari care lucrează legal în România, cei mai mulți provenind din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India, și activând în sectoare precum producția, construcții, comerț și HoReCa.

Mai mult de 60% dintre avizele emise anual pentru muncitori non-UE acoperă meserii din agricultură, curățenie, manipularea mărfii — domenii cu calificare redusă și fluctuație mare.

Ce spun oamenii pe Reddit

În discuțiile de pe forumuri românești, opiniile sunt împărțite:

Un utilizator scrie: „Salariu 600 de dolari în mână, 10 ore pe zi, 26 de zile pe lună. Cam 11 lei pe oră.”

Altul este sceptic: „E plin internetul de articole cu nepalezi și srilankezi neplătiți cu lunile, puși să lucreze peste cele 8 ore legale, fără plata în plus.”

Un comentariu cu multe aprecieri spune tranșant: „Adevărul gol-goluț este că nepalezii și srilankezii pot fi exploatați într-un mod în care românii nu pot fi. E vorba exclusiv de bani.”

Există și ironii: „De ce sunt mai buni decât românii? Pentru că pot să stea câte 20 într-o garsonieră și nu-și cunosc drepturile.”

Într-o discuție recentă de pe r/Roumanie, cineva atrăgea atenția: „Patronilor le convine să aducă mereu alți srilankezi, cu cât pleacă mai repede, cu atât mai bine, pentru că fiecare contract înseamnă comision.”

Cât câștigă un muncitor din Sri Lanka în România depinde de domeniu, calificare și angajator, dar în medie sumele variază între 3.000 și 4.000 lei net, la care se adaugă, de regulă, masă și cazare. Pentru ei, aceste venituri sunt semnificativ mai mari decât în Sri Lanka, însă condițiile de muncă și integrarea rămân teme sensibile.