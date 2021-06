Fanii lui Vladimir Putin au organizat o întâlnire a motocicliştilor la Gura Humorului. Oficial al Ambasadei Ruse, prezent: „Oameni curajoşi“

Întâlnirea motocicliştilor, care a avut loc sâmbătă, 12 iunie, la Gura Humorului, a fost organizată de coordonatorul naţional al Ruskie Motoţiclistî România, Andrian Fabian.

Întâlnirea a avut loc la baza Pârtiei de schi „Şoimul” şi au participat reprezentanţii ai multor cluburi moto din ţară.

„Sunt liderul naţional al Ruskie Motoţiclistî România, parte din familia Night Wolves (Lupii Negri - n.r.) din Rusia. Aşteptăm 150 de motociclişti. Locaţia este publică, noi suntem deschişi, poate să vină oricine să vorbim, să vadă motocicletele, să mănânce un balmoş tradiţional”, a declarat Fabian Andrian.

Întrebat care este scopul evenimentului, el a răspuns că îşi doreşte să arate că motocicliştii ruşi nu sunt oameni periculoşi, ci prietenoşi. „Ne place să socializăm şi vrem să ne cunoaştem între noi ca şi cluburi din România”, a spus acesta.

Soţia lui Fabian, Maria, este la rândul ei o împătimită a motoarelor. Şi-a descoperit pasiunea în urmă cu patru ani. Îi plac senzaţiile tari, îi place să schieze şi să patineze.

„M-am îndrăgostit de motor, este un sport extrem, dar motociclismul este o familie. Oamenii sunt foarte faini, se ajută între ei. Nu există să ai o problemă, să fii oprit pe drum, nu există să treacă un motociclist şi să nu oprească ca să te întrebe care este problema. Lucrul acesta m-a impresionat. Am călătorit mult, ne-a plăcut ce am văzut în Rusia, la Moscova. Eram în vacanţă şi doamna care se ocupa de grupul nostru ne-a dus în Moscova, pe o colină, şi acolo se adunau motocicliştii. Era fantastic, oamenii adunaţi, îşi împărţeau băutură bună, nu alcoolică, tot felul de sucuri făcute atunci, ascultau muzică, o întreagă armonie. Erau fete frumoase pe motoare şi am zis gata vreau şi eu. Este foarte avantajos să fii pe motor în zilele noastre, mai ales că traficul este infernal. Cu motorul ajungi mult mai repede peste tot”, a explicat Maria.

„Am fost în Crimeea”

Ea a fost în Crimeea cu motorul, în 2018. Spune că experienţa a fost frumoasă şi lipsită de incidente. „Crimeea este fantastică, oamenii sunt excepţionali, sunt primitori. (...) Nu am văzut niciun conflict. Am rămas plăcut impresionaţi”, a mai spus Maria.

Tudor Afanasov (stânga) şi Andrian Fabian (dreapta) FOTO: Oana Şlemco

La festivitatea de deschidere a evenimentului a luat parte şi un reprezentant al Ambasadei Rusiei la Bucureşti. Este vorba despre consilierul Alexander Vasiliev.

„Mulţumesc pentru această ocazie de a fi printre voi, oameni curajoşi. Mă bucur că sunt în poate cea mai frumoasă zonă a României (...) A fost o mirare pentru mine când am aflat că există în România şi clubul Ruskie Motoţiclisti. Pentru mine a fost un semn că influenţa ţării mele nu este numai economică sau culturală, ci şi sportivă”, a mai spus oficialul.

La acţiune a luat parte şi Tudor Afanasov, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Rusă.



După discursuri, motocicliştii s-au urcat pe motoare şi au plecat într-o scurtă plimbare prin Gura Humorului.

FOTO: Oana Şlemco

„Lupii Nopţii”, mesagerii lui Putin

La nivel internaţional, Grupul “Lupii Nopţii” sprijină agenda anti-NATO a Moscovei. Au adepţi în Germania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Letonia, Republica Macedonia, Cehia, România, Serbia şi, inclusiv, în Australia şi Filipine, scrie BBC. Se estimează că grupul are între 5.000 şi 7.000 de adepţi, potrivit ziarul Moscow Times.

Liderul internaţional al grupului de motociclişti este Alexander Zaldostano, zis „Chirurgul“, în vârstă de 55 de ani. El a devenit un simbol al „patrioţilor ruşi“. În 2013, preşedintele rus i-a acordat lui Zaldostanov Ordinul de Onoare. Medalia de stat - care atârnă pe vesta lui - a fost acordată pentru „munca activă în creşterea simţului patriotic al tinerilor“, dar are şi interdicţie de a intra în mai multe ţări europene, inclusiv în America, pentru implicare în operaţiunile de anexare a Crimeii şi în războiul separatist din estul Ucrainei.

