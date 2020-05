Comuna din România carantinată fără niciun bolnav de COVID- 19. Primarul: „Sunt oameni care nu mai au venituri“

Primarul comunei Adâncata, din judeţul Suceava, Viorel Cucu, susţine că localitatea nu are nici măcar un caz de îmbolnăvire cauzat de virusul SARS-CoV-2. „În Adâncata am avut două cazuri suspecte, nici un decedat... Am o singură persoană în izolare, pentru că omul face dializă şi a fost la spital şi i-a recomdant de la spital să stea 14 zile acasă, nici un bolnav de COVID, nu, nimic. Am avut doi suspecţi, oamenii s-au izolat.”, a arătat alesul local.

Viorel Cucu susţine că relaţia primăriei cu Direcţia de Sănătate Publică a lăsat de dorit în ultimele două luni. Primarul spune n-a primit soluţii concrete de la instituţia de sănătate publică.

„Relaţia este proastă cu DSP-ul. Cinci - şase adrese pe care le-am făcut, pentru că am avut un caz suspect pentru că avea un magzin în curte şi am închis noi magazinul în aceeaşi noapte, am luat noi hotărârea.... Am luat legătura cu DSP-ul, cum facem, cum testăm familia, pentru că erau şapte persoane plus 11 persoane cu care veniseră în contact. Ce facem, hai să-i testăm. Nu au răspuns în nici un fel. Am luat noi hotărâri de capul nostru. I-am izolat noi de capul nostru. Şi datorită măsurilor luate de noi în comitet, totul semnat, cu medic de familie, cu poliţist, ne-am asigurat să fie totul în regulă şi ne-a ferit Dumnezeu fără cazuri, fără deces, fără nimic. Nu mi se pare corect ca după 15 să mă ţină în izolare”, a spus alesul local.

Cele aproape două luni de izolare totală au condus la nişte cazuri aberante, din cauza forţelor de ordine care fac parte din filtre şi care ajunseseră să nu-i lase pe oameni să se deplaseze nici măcar dintr-un sat în altul pe raza comunei.

„Hotărârile Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă nu le lua nimeni în seamă din punctele astea de frontieră. Parcă eram la frontieră. Noi, Adâncata, şi celelat opt localităţi am fost puncte de frontieră, practic. Sunt oameni care sunt zilieri, sunt oameni care-i ajută pe alţii, mai lucrează la un grad, intern, şi nu mai au venituri oamenii”, a mai spus primarul.

Probleme au fost şi pentru cei de peste 65 de ani care trebuie să iasă ca să-şi lucreze pământul pentru a avea din ce trăi. „40% din fermieri, dacă nu mai mult, au peste 65 de ani, au tractoare, au terenuri închiriate, terenuri în arendă care trebuiesc lucrate. De fiecare dată trebuia să le dăm la poliţie că fiecare are lotul. Zilnic am întâmpinat greutăţi la ieşirea din zona de carantină sau şi în interiorul zonei de carantină. Era nebunia nebuniilor, nu-i lăsau să se ducă de la Adâncata la Feteşti (sat din componenţa comunei Adâncata – n.red)”, a mai explicat alesul local.

Viorel Cucu este nemulţumit şi pentru că mulţi oameni din Adâncata nu au reuşit să plece la muncile câmpului în străinătate, acolo unde se câştigă mult mai bine decât la noi, în timp ce lucrători din Hânţeşti, comună vecină, care la un moment dat a fost un sat parte a comunei Adâncata, au putut pleca.

„Da, domnule, le faci testul. Dar nu e posibil ca ăsta de la Adâncata să nu poată, iar ăsta de la Hânţeşti să poată, care-i gard în gard cu mine. Iarăşi o aberaţie, pentru că vă spun sincer: în momentul de faţă am 100 de oameni plecaţi care nu s-au mai întors. Asta înseamnă zilierii care lucrează în Belgia, în Olanda, în Austria, în Germania, ca zilieri, cu venituri foarte bune, care aduc banii la familie, pentru că toţi banii se întorc în sat. Salariile de-acolo în agricultură sînt deosebit de mari faţă de-ale noastre”, a precizat sursa citată.

Blocarea transportului intrajudeţean a creat şi el probleme, a precizat Viorel Cucu: „Am dat drumul la piaţă, lucrau construcţiile, lucrau maganzinele. Nu aveau săracii oameni cu ce să vină acasă. Ieşeau noaptea de la serviciu... Nu dădea voie nici la... de exemplu, dacă mama lucrează şi fata era acasă că era studentă şi vroia să o ducă la serviciu pe mama nici aia nu era voie la început... să ducă mama la serviciu cu maşina. Că n-avea voie. Nu era motiv întemeiat să-ţi duci mama la serviciu”.

Situaţia este asemănătoare şi-n celelalte localităţi băgate în carantină pentru că au nenorocul să se afla la graniţa cu municipiul Suceava, unde se află Spitalul Judeţean, care a fost declarat COVID la începutul pandemiei.

La începutul lunii aprilie, municipiul Suceava şi opt localităţi limitrofe între care şi comuna Adâncata au fost carantinate din cauza numărului mare al cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2. Între timp situaţia epidemiologică s-a schimbat în bine.

La data de 07.05.2020, numărul cazurilor de COVID în evoluţie la nivelul judeţului Suceava a scăzut sub 1.000, fiind înregistrate 968 de persoane infectate cu noul coronavirus. La data de 30.03.2020, dată la care au fost instituită măsura carantinării municipiului Suceava şi a celor 8 localităţi limitrofe (Adâncata, Ipoteşti, Bosanci, Mitocu Dragomirnei, Moara, Şcheia, Salcea, Pătrăuţi) în municipiul Suceava se înregistrau 496 de cazuri în evoluţie. La acest moment se înregistrează 304 cazuri ceea ce reprezintă o scădere cu 40% .

Sucevenii speră ca autorităţile centrale să scoată cele nouă localităţi din judeţ din carantină pe 15 mai pentru că altfel nu vor putea fi adoptate măsurile de relaxare.