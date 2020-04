Chipul din spatele decesului 411 cauzat de COVID-19. Cine a fost Cornel Grosar, omul răpus de coronavirus în doar câteva zile

Este doliu în Suceava. Cornel Grosar, preşedintele Asociaţiei „Juventus” s-a stins din viaţă în Vinerea Mare. Avea doar 58 de ani şi nu suferea de alte afecţiuni.

A fost internat în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Suceava pe 14 aprilie, pe 15 aprilie a primit rezultatul pozitiv la noul coronavirus şi o zi mai târziu a murit. A lăsat în urma sa o familie îndurerată şi o mulţime de prieteni şi cunoscuţi care-i vor simţi lipsa.

Cornel Grosar s-a remarcat prin organizarea mai multor evenimente în Suceava, în special pentru copii şi tineri: “1 iunie la Suceava”, “Săptămâna tineretului”, “Clubul interetnic Bucovina”, “Festivalul de teatru pentru tineret” sau “Discoteca de altădată”.

În urmă cu câţiva ani s-a înscris în PSD, ajungând consilier local în Consiliul Local Suceava. Spera ca astfel să poată schimba în bine destinul oraşului. În 2017, suceveanul a demisionat din CL. Discursul prin care şi-a anunţat demisia i-a determinat pe consilierii locali din toate partidele să-l apaude.

„Mă bucur că v-am cunoscut, că am colaborat cu dumneavoastră, dacă am supărat pe unii de-a lungul timpului îmi cer scuze, dar toate deciziile pe care le-am luat sunt justificate de faptul că am crezut în ceea ce fac. Voi crede toată viaţa în promovarea valorilor sucevene, pentru că are o mulţime!”, a spus atunci Cornel Grosar. El s-a întors apoi în societatea civilă şi a continuat să promoveze valorile sucevene şi să organizeze evenimente educative şi distractive.

Vestea că suceveanul a fost răpus de COVID-19 i-a întristat teribil pe cei care l-au cunoscut. Mulţi şi-au descărcat amarul pe reţelele de socializare, scriind mesaje de adio şi condoleanţe.

„În dreptul lui 411 a fost OMUL Cornel Alex Grosar. Care odată plecat a luat cu el şi o bucăţică din inima Sucevei, el însuşi fiind parte din ea. După o viaţă în care deviza lui a fost "să aducă zâmbet în sufletele oamenilor", acum este prima dată când ne-a făcut să plângem. Întreaga Suceavă plânge...”, a scris pe contul său de Facebook, liderul de sindicat Bogdan Bănică.

„Din tot oceanul acesta de jale care-mi îneacă sufletul şi-mi astupa gândirea ies dintr-o dată, luminoase, două vorbe: „Mulţumesc, Cornel!” . Îi mulţumesc astfel pentru prietenia exuberantă şi plină de preţuire ce mi-a arătat-o, îi mulţumesc pentru vindecarea de resemnări şi prejudecăţi, îi mulţumesc pentru îmbrăţişarea caldă în care mă cuprindea, fie că ne despărţisem ieri sau nu ne văzusem de 2 luni. Îi mulţumesc pentru colinde, pentru paharul cu vin, pentru tinereţe, pentru dans, pentru gustul fantastic al seminţelor mâncate în tribună, la fotbal, îi mulţumesc pentru răsăriturile încă vorbite şi pentru plenitudinea sentimentului că eram parte a unui grup frumos, special. Îi mulţumesc pentru lungii ani în care m-a îndemnat şi m-a ajutat să simt, până la ultima celulă, frumuseţea vieţii.

Rămas bun, prietene!”, este mesajul jurnalistei Daniela Beale de la publicaţia locală Crai Nou.

„Dumnezeu să te aibă in pază, om bun şi prieten drag! Ultima dată când am vorbit, mi-ai spus că ai găsit drumul spre lumină! Niciunul dintre noi nu s-a gândit cât de repede vei ajunge la stele! Rămas bun Cornel Alex Grosar! Nu te vom uita niciodată! Condoleante familiei!!!”, Ioana Rusu.