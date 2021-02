Petrecere cu zeci de persoane, întreruptă de poliţiştii ialomiţeni

Oalmenii legii din Slobozia s-au sesizat din oficiu, sâmbătă, cu privire la faptul că într-un local public de pe raza localităţii este organizat un eveniment privat, la care participă mai multe persoane.





În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au sancţionat administratorul unităţii economice şi organizatorul evenimentului, cu amenzi în valoare de 6.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.55/2020.

Pentru prevenirea şi combaterea infectării cu noul coronavirus, sub autoritatea Instituţiei Prefectului, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, împreună cu jandarmi, pompieri şi poliţişti locali, au continuat acţiunile în zonele de interes, respectiv in zonele unde se formează aglomerări de persoane, centre comerciale, pieţe şi mijloace de transport în comun. Scopul acţiunilor desfăşurate este de a verifica modul in care se respectă măsurile de protecţie sanitară, pentru a proteja sănătatea cetăţenilor.

În urma activităţilor desfăşurate, la nivelul judeţului Ialomiţa, echipele mixte de control au efectuat verificări la 43 de societăţi comerciale. Totodată, au fost aplicate 182 de sancţiuni contravenţionale, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020, în valoare de 18.000 de lei.

De asemenea, in cadrul acţiunilor au fost verificate, în vederea respectării măsurilor de siguranţă, 26 mijloace de transport, 8 fiind mijloace destinate transportului în comun.

