Laureaţii festivalului de la Amara. Cine a câştigat marele premiu

Robert Iosifescu, de 23 de ani s-a aflat pe scena de la Amara pentru al treilea an, anunţă independentonline.ro . Totodată, Robert Iosifescu a obţinut şi premiul de popularitate din partea publicului, clasându-se pe prima poziţie în urma voturilor spectatorilor. Premiul I al Festivalului Trofeul Tinereţii Amara 2021 i-a revenit Alinei Nădrag (17 ani), din Slobozia.

Lista completă a câştigătorilor:

Menţiunea I - Dominique Simionescu

Premiul III - Dorian Victor Ciutacu

Premiul II - Ana Maria Doană

Premiul I - Alina Nădrag

Premiul de popularitate al publicului - Robert Iosifescu

Premiul special - Carla Florentina Boboc

Trofeul Tinereţii Amara 2021 - Robert Iosifescu

Festivalul de la Amara se desfăşoară de peste 50 de ani neîntrerupt şi a reprezentat scena de lansare a multor vedete din România, printre care Pepe şi Cristina Spătar, regina R&B.În vara anului 1968, la Amara, se lansa prima ediţie a Festivalului-concurs naţional de muzică uşoară, sub denumirea Portativ Ialomiţean, evenimentul desfăşurându-se an de an până astăzi, fiind cel mai longeviv festival de muzică uşoară din ţară şi considerat al doilea ca importanţă şi amploare după Festivalul de la Mamaia.

Cu ocazia Galei Premiilor revistei Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România- ”Actualitatea muzicală”, Festivalul Trofeul Tinereţii Amara a primit titlul de Evenimentul Anului 2014.