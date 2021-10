Jandarmii ialomiţeni au alergat alături de voluntari la “Ştafeta Veteranilor”

Startul Ştafetei s-a dat vineri, 1 octombrie, pe traseul albastru, din faţa Mausoleului Eroilor din Mărăşeşti, având ca destinaţie finală, municipiul Carei, ultima localitate transilvană eliberată la 25 octombrie 1944.

Jandarmii ialomiţeni au luat startul la Monumentul Eroilor Revoluţiei din Slobozia, iar după 90 de kilometri şi aproximativ 10 ore de alergat şi pedalat, Ştafeta albastră a ajuns la Brăila, unde a fost predată următorilor voluntari militari şi civili.

"A fost o zi lungă, solicitantă dar plină de ambiţie şi determinare. Am fost onoraţi să luam parte pentru prima data la acest eveniment naţional unde am îmbinat pasiunea pentru alergare cu patriotismul, spiritul de sacrificiu şi respectul faţă de Eroii neamului. Ne bucurăm că am putut face parte din echipa care a adus ştafeta albastră la Brăila şi le dorim tuturor voluntarilor succes si drumuri bune pâna la destinaţia finală", au transmis reprezentanţii IJ Ialomiţa.