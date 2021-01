Cum a debutat leucemia la o fetiţă de doi ani. Coşmarul Sofiei: „Avea o bubiţă“

O întreagă comunitate de oameni cu suflet s-a mobilizat pentru a-i fi alături Sofiei, o fetiţă de doar doi ani, pe lungul drum al tratamentului către vindecare.

Povestea tristă a micuţei Sofia a început în luna august, când ceea ce părea o ciupitură de ţânţar pe faţă s-a dovedit a fi debutul unei leucemii acute limfoblastice de tip B. De atunci, copila şi-a petrecut timpul numai prin spitale, fiind supusă unor cure de citostatice, dar şi unor transfuzii.

Mama fetiţei, Mihaela Niţă, a povestit calvarul prin care trece familia, dar şi disperarea de a o salva pe Sofia. Pentru că tratamentele sunt costisitoare, oamenii fac apel la semenii lor să-i ajute cu ce pot.

Sofia are nevoie de susţinere, de ajutor şi nu în ultimul rând de voi, oameni minunaţi.. care în tot acest timp nu aţi rămas indiferenţi. 1 minut, poate chiar 2, rupte din timpul vostru înseamnă pentru Sofia o şansă la viaţă, la fericite. Şansa de care are nevoie pentru a fi şi ea ca ceilalţi copilaşi. Îndemn de a -i face cunoscută povestea.

Au reuşit să ne găsească un loc la Spitalul Fundeni, unde am ajuns noaptea târziu. Sofia a fost pusă imediat la monitorizat, i s-a făcut transfuzie şi aşa început coşmarul nostru. A două zi după mai multe analize am aflat cruntul diagnostic: leucemie acută limfoblastică de tip B....

Pe paginile de socializare au fost demarate tombole şi donaţii pentru ca familia Niţă să poată susţină tratamentul micuţei. Până acum au fost organizate tombole, dar şi licitaţii cu diverse obiecte, la care au participat persoane generoase, oameni simpli, îngenunchiaţi de greutăţile vieţii, dar care din puţinul lor au donat.

În ultima zi a anului 2020, pe 31 decembrie, românii au fost invitaţi să doneze fiecare suma pe care ar fi oferit-o unui colindător cu Sorcova: „Pentru că e ultima zi dintr-un an diferit, atipic,dar un an în care am înţeles cu adevărat ce înseamnă cuvântul SOLIDARITATE, un an care a schimbat vieţi, destine, dar ne -a adus ÎMPREUNĂ, vă propun să încheiem diferit: să donaţi în contul Sofiei suma pe care o oferiţi unui unui colindător în seara aceasta (Pluguşorul) sau mâine (Sorcova)“, a scris Mădălina Creţu, unul din membrii grupului Împreună pentru Sofia , pe pagina sa de socializare.