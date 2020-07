Primarul comunei oltene Slătioara, test pozitiv pentru noul coronavirus. „Au căşunat colegii pe mine să mă testez“

UPDATE: Primarul Savu Ungureanu a răspuns în cele din urmă la telefon şi a confirmat faptul că a mers la laboratorul DSVSA Olt, unde DSP realizează testele, pentru a se testa. „Au căşunat colegii pe mine să mă testez. Eu nu am niciun simptom, nu am nimic, dar au auzit colegii că am dat un examen online şi în camera alăturată, deci nu cu mine în încăpere, a stat cineva care a fost confirmat. M-am dus şi m-am testat şi...“, a declarat primarul, pentru Adevărul. Posibilul contact infectant ar fi avut loc cu 7 zile înainte de momentul testării. „Pot să ştiu eu că de acolo? Putea să vină cineva şi în primărie“, a mai spus primarul.

Savu Ungureanu s-a izolat de restul familiei, potrivit declaraţiei sale, la o altă adresă decât cea de domiciliu. Persoanele cu care a intrat în contact sunt în primul rând colegii din primărie, a precizat acesta, deşi, fiind perioadă de concedii, o parte nu au fost în ultima săptămână la lucru.

Ştirea iniţială

Primarul Savu Ungureanu s-a testat în 17 iulie pentru noul coronavirus, după ce ar fi aflat că un apropiat cu care a intrat în contact este pozitiv, iar testul său s-a dovedit de asemenea pozitiv. Primarul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere cu privire la situaţie. Cel mai probabil DSP Olt va demara o anchetă, pentru a stabili care sunt contacţii direcţi ai edilului, din ultimele zile.