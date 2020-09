Primarul localităţii Deveselu are COVID-19. „Nu dormeam mai mult de 5 minute, mă trezeam, transpiram, am început să fac şi temperatură...“

Primarul a declarat că s-a simţit rău la sfârşitul săptămânii trecute, sâmbătă, mai exact. A suspectat o răceală, conform simptomelor, şi a aşteptat să vadă cum evoluează.

„Sâmbătă, acum o săptămână, m-am simţit mai rău. Să zic aşa, o mică răceală, când „te prinde curentul“. Duminică am fost mai rău, iar luni, când m-am trezit, să plec la serviciu, mi-am dat seama că nu prea mai sunt în posibilitatea de a... Şi am hotărât să rămân acasă, să-mi iau concediu, toată săptămâna, până fac analize şi văd ce se-ntâmplă cu mine“, a declarat Aliman pentru Adevărul.

Primarul spune că nu s-a gândit niciun moment că ar putea fi COVID-19. „Nici pomeneală, dar l-am făcut (n.r. - testul) să-mi ies din păreri, cu toate că era din ce în ce mai rău, nu dormeam mai mult de 5 minute, mă trezeam, transpiram, am început să fac şi temperatură. Înainte aveam 36 grade, m-am mirat, acum era 37,1-37,2 . Am mers şi mi-am făcut testul miercuri, a ieşit rezultatul aseară şi uitaţi-mă la spital. Mă simt mai bine, să zic. Dar, ce am făcut, o zi de tratament...“, a mai spus primarul, care se află internat în Spitalul Municipal Caracal, spital suport-COVID-19.

Soţia edilului a fost izolată la domiciliu, la fel fiul şi nora, cu toate că, a mai spus primarul, s-a izolat de membrii familiei de la primele simptome, efectiv preventiv, chiar dacă nu suspecta că ar avea infecţia cu noul coronavirus.

Cât despre colegii din primărie, cu ei nu s-a mai văzut de o săptămână şi speră să nu aibă niciunul probleme. Nici cu alegătorii nu a avut întâlniri, a mai spus Aliman, chiar dacă a început campania electorală şi edilul candidează pentru un nou mandat.

„Acţiunile noastre au fost mai mult cu lucrurile care trebuia să le facem pentru instituţie, noi asfaltăm, făceam nişte trotuare, am turnat vreo 4 kilometri de asfalt... Cu electoratul n-am intrat în contact“, a mai spus primarul, care nu are nicio explicaţie privind sursa de infecţie.

În localitatea Deveselu au fost înregistrate anterior cazuri de COVID-19 şi chiar un deces, însă la această dată nu ar mai fi cazuri noi în evoluţie.

Ion Aliman este al treilea primar din judeţ dioagnosticat cu COVID-19, după primarul comunei Slătioara şi cel al oraşului Scorniceşti, care între timp s-au vindecat.