Primăria Caracal ţine în depozit 48 camere video de supraveghere. Primar: „N-au fost montate până acum din cauza unor probleme tehnice şi juridice

Primarul municipiului Caracal, Liviu Radu, a declarat pentru Realitatea Oltului că 48 camere de supraveghere sunt deja achiziţionate de la începutul acestui an, dar că nu au fost încă montate din cauza unor probleme „de natură tehnică şi juridică“, deşi, mai spune primarul, s-a purtat o discuţie despre necesitatea acstor camera, cu reprezentanţii Bazei NATO de la Deveselu, încă din 2017, când s-a făcut şi promisiunea că investiţia se va realiza.

„Ele nu au fost puse până acum din cauza unor probleme de natură tehnică şi juridică. Au fost achiţionate la începutul anului 48 de camera de luat vederi, destul de performante. Câteva dintre ele, pentru că o să le punem la intrările şi ieşirile din oraş, sunt performante în sensul că stochează informaţia cu numerele de la maşini, adică toate imaginile cu numerele de la maşini vor fi stocate pentru o perioadă de timp“, a spus primarul pentru Realitatea Oltului.

s-ar fi încercat, de la momentul acgiziţiei şi până în prezent, montarea acestor camera cu forte prorpii, însă s-ar fi dovedit că este nevoie de o altă soluţie tehnică. „Iniţial s-a vrut să se pună aceste camera, să le putem pune noi, prin cei de la IT, apoi s-a considerat că este nevoie pentru treaba aceasta de o fibră optică performantă, care a făcut obiectul unui studiu de fezabilitate , asta s-a şi întâmplat, de 10 zile avem şi acest studiu de fezabilitate, acum suntem în procedură de licitaţie de montare. Când se termină licitaţia, firma va monta aceste camera de luat vederi. (…) Am avut o discuţie cu cei de la baza NATO în 2017, legat de acest lucru, noi am făcut promisiunea că vom face acest lucru, dar şi sub rezerva când găsim aceşti bani, pentru că vreau să vă spun că ele s-ar fi putut pune în măsura în care existau aceşti bani. Acum, bugetul local anual al UAT-ului nostru implică şi alte lucruri. Acum, eu nu spun că acesta n-a fost unul dintre cele mai importante, s-a dovedit că dacă le aveam, mai uşor se derula investigaţia, dar aşa s-au derulat lucrurile“, a mai spus primarul.

Surse din cadrul primăriei spun însă că problema montării acestor camere s-a pus încă din mandatul precedentului primar, iar finanţarea a existat în anul 2017 şi până la jumătatea anului trecut, 800.000 lei, când s-ar fi renunţat la investiţie, penru ca la începutul acestui an camerele să fie achiziţionate cu aproximativ 170.000 lei, ca obiecte de inventar.

