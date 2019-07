Prietena din copilărie a Alexandrei reface pas cu pas filmul din ziua dispariţiei fetei: „Prietenul ei trebuia să se vadă cu ea. Şi el a sunat-o, dar telefonul n-a mers“

Marina Udeanu şi Alexanda Măceşanu se cunoşteau încă de la grădiniţă. Au fost colege de clasă şi în şcoala primară, iar apoi şi în şcoala gimnazială. Au fost admise la acelaşi liceu, la profil diferit, însă petreceau în continuare foarte mult timp împreună. Din clasa a V-a activau într-un ansamblu folcloric, mai întâi la Dobrosloveni, ulterior urmându-şi instructorul de dans la Caracal, la „Dor de Romanaţi“.

În ziua în care Alexandra a plecat spre Caracal, lucrurile s-au întâmplat ca şi cu alte ocazii. Tinerii aveau spre oraş un microbuz dimineaţa, la ora 8,00, şi la prânz, la 12,00, în acest interval oamenii apelând foarte des la maşini de ocazie, cum, probabil, i s-a întâmplat şi Alexandrei. Fata, spune prietena sa, ar fi trebuit ca miercuri, 24 iulie, să se întâlnească la Caracal cu prietenul său, Marian, pe care amicii comuni l-au contactat ulterior, când mama Alexandrei a dat alarma. Convenţia ar fi fost ca fata să-l apeleze pe băiat când ajunge în oraş, doar că acest lucu nu s-a mai întâmplat. A sunat în schimb el, în jurul prânzului, dar nu a putut-o contacta.

Lucrurile s-au complicat după-amiaza, când mama Alexandrei s-a întors de la serviciu şi a constatat că fata nu a ajuns acasă. „Eu eram la Bucureşti, miercuri-seara, m-a sunat mama ei, m-a întrebat dacă sunt acasă. I-am spus că nu, că sunt la Bucureşti, cu fratele meu, cu facultatea (n.r. - fratele Marinei s-a înscris pentru admiterea la facultate). Voia să ştie dacă a mers cu noi undeva. I-am spus că nu, nu ştim nimic şi am întrebat ce s-a întâmplat. Ne-a spus că a mers în oraş şi că nu s-a mai întors acasă. Atunci noi am luat legătura cu prietenul ei, am încercat să dăm de ea, n-am reuşit, seara am întrebat-o pe mama ei dacă o deranjează să punem pe Internet că a dispărut. Am pus eu prima dată că e dispărută, l-au distribuit toţi, de atunci, de seara. Telefonul ei nu mergea“, a povestit Marina.

Părinţii s-au alertat foarte repede, a mai povestit prietena Alexandrei, pentru că fata nu ieşea din cuvântul lor şi nu întârzia. „Mama ei a venit de la muncă şi a văzut că nu a ajuns. A început să ne sune pe toţi, a văzut că nu-i merge nici telefonul. S-a îngrijorat, pentru că Alexandra, dacă i-a zis maică-sa că la ora 12.00 trebuie să fie acasă, atunci era acasă, era foarte corectă“, a povestit Marina.

Toţi prietenii Alexandrei au intrat în alertă încă de miercuri, iar joi au continuat să încerce să afle ce i s-ar fi putut întâmpla fetei. Teoretic, între timp şi poliţia începuse căutările, mama Alexandrei declarând că oamenii legii au fost anunţaţi încă din seara zilei de miercuri.



La o zi de la răpire, Alexandra Măceşanu a reuşit să sune, de trei ori, la 112, de aici deznodământul fiind cel pe care îl ştie toată lumea, după ce Gheorghe Dincă a recunoscut că a răpit-o pe Alexandra şi a adus-o în „casa groazei“, unde joi, 25 iulie, a omorât-o, la scurt timp după apelul fetei la 112.

Prietena Alexandrei spune că tot grupul său de cunoscuţi folosea maşinile de ocazie, în principal pentru că nu aveau alte variante la dispoziţie. „Eu chiar mergeam cu ocazie, n-am să mai merg acum. N-avem autobuz, de la mine şi până în centru merg şi cu ocazie. În timpul şcolii avem la ora 12.00 şi atât. Dimineaţa şi la 12.00, spre Caracal. Când începeam la ora 2.00, era prea devreme (n.r. - să plece cu microbuzul) de multe ori nu aveai cu cine să stai prin oraş, şi plecam mai târziu, cu ocazie. Seara n-am mers cu ocazie, la ora 20.00, când plecam de la liceu, pentru că mi-era frică“, a mai spus Marina.

Şi ea şi ceilalţi prieteni şi cunoscuţi ai Alexandrei sunt îngroziţi de amănuntele care ies la iveală. „Nu mă uit la televizor, eu mereu o sun pe mama ei să-mi spună ce ştie“, a mai spus Marina, care încă mai speră să audă despre Alexandra o altfel de veste. „Noi am sperat şi sperăm că poate…. Mi se pare că el trage de timp, când spune una, când spune alta…“, a mai declarat tânăra.

