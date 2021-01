Mărturia unui medic cu episoade alergice multiple în antecedente, care s-a vaccinat anti-COVID-19. „Sunt 24 ore. Mă simt foarte bine“

Medicul Corina Carmen Stancu este neurolog în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina şi o persoană cu multiple episoade alergice suferite. În prezent ştie care este substanţa îi produce alergia, iar pentru administrarea vaccinul antiCOVID-19 s-a pregătit pentru a preîntâmpina eventualele efecte adverse.

Prima doză din vaccinul disponibil în etapa I de vaccinare, destinată imunizării cadrelor medicale şi personalului din centrele medico-sociale, i-a fost administrată ieri, 7 ianuarie 2021. Imediat după vaccinare a postat un prim mesaj pe Facebook, iar la 12 ore de la administrarea primei doze a revenit.

„La aproape un an de la începutul pandemiei am ajuns în sfarsit aici! Prima doză! Fără probleme! Doamna Adriana, asistenta care mi-a făcut vaccinul, este omul care în urma cu 16 ani în calitate de asistent-şef în Cardiologie m-a primit la venirea mea în SJU Slatina ca medic rezident!🤗🤗🤗 “, a scris medicul pe contul personal de Facebook.





La 12 ore de la administrare, medicul a revenit, dezvăluind şi faptul că este o persoană alergică.

„Update - am 12 ore de la vaccinare! Nu am nicio reacţie adversă!

Sunt o persoană alergica, cu multiple angioedeme în antecedente, şi am trecut cu bine! Este adevărat că am avut grijă să iau un antihistaminic cu o seară înainte şi în dimineaţa vaccinării!

Aşa că, fără ezitare VACCINAŢI-VĂ!!!“, este mesajul medicului, postat joi-seara.

Am contactat-o pe Carmen Stancu pentru a da mai multe amănunte despre momentul vaccinării şi despre decizia de a se vaccina deşi exista un risc real.

„Sunt 24 ore acum, da. Nu prezint niciun fel de reacţie adversă la vaccin, mă simt foarte bine. Aseară l-am văzut pe dr. Bubenek (...), preşedintele societăţii de ATI din România, şi a spus acelaşi lucru. El, pe pielea lui, a făcut acelaşi lucru. A zis că are o boală autoimună care e controlată, dar are antecedente de reacţii alergice severe, şi el, la fel ca şi mine, a luat antihistaminic cu o seară înainte şi în dimineaţa vaccinului. Eu sunt neurolog, eu nu pot să recomand aşa ceva, dar eu asta am făcut. Nu am avut niciun fel de reacţie adversă“, a declarat medicul, pentru „Adevărul“.

Dr. Stancu îi îndeamnă pe pacienţii care se ştiu cu alergii să se consulte cu medicul de familie sau cu medicul specialist care le cunoaşte foarte bine situaţia medicală, menţionând că reacţiile alergice în antecedente, în afara şocului anafilactic, cel care reprezintă o contraindicaţie de vaccinare cu vaccinul antiCOVID-19, nu reprezintă neapărat o barieră pentru aceşti pacienţi. De altfel, în formularul pe care fiecare persoană care urmează să primească vaccinul îl completează, se menţionează dacă pacientul ştie că are alergii la medicamente sau la alimente. În acest caz, supravegherea medicală după administrarea vaccinului va dura mai mult de 15 minute.

Angioedemul - reacţia alergică severă pe care a experimentat-o în trecut medicul Carmen Stancu

Medicul a dezvăluit că în trecut s-a confruntat cu mai multe episoade de reacţii alergice severe, respectiv angioedeme. „Se produce o reacţie alergică severă, cu inflamarea feţei, cu edem glotic – nu poţi să respiri, şi aşa mai departe. O reacţie alergică severă, declanşată în cazul meu de o substanţă chimică pe care o cunosc. (...) În cazul meu s-a manifestat sub formă de varii alergii, de la urticarie, în formă mai uşoară, în expunerea limitată, până la un angioedem în care se produce inflamarea rapidă a feţei, a ţesutului respectiv“, a detaliat medicul.

Ea a explicat că foarte mulţi dintre cunoscuţi, care ştiau prin ce a trecut anterior, au aşteptat cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă, răsuflând uşuraţi la auzul veştii că totul a decurs foarte bine. „M-au sunat foarte mulţi prieteni, colegi, care şi ei au pe cineva alergic în familie. Mă cunosc, ştiu ce reacţii alergice urâte am avut de-a lungul timpului, şi m-au întrebat: Ei, cum a fost? Cum te simţi? Bine, nu am absolut nimic! Ok, dacă ţie ţi-e bine, mergem pe mâna ta!“, a menţionat medicul.

„Eu cred că trebuie să facem acest lucru, în primul rând noi, ca parte din sistem“

Cât despre noile discuţii privind vaccinul cel mai potrivit, având în vedere că s-a aprobat şi cel de-al doilea vaccin, care urmează să ajungă şi în România, şi este în proceduri şi aprobarea unui al treilea produs, medicul spune că s-a vaccinat cu ce a fost disponibil, toate având, de altfel, o muncă imensă de cercetare în spate.

„Eu mi-am făcut acest vaccin. Vaccinul celor de la Pfizer şi vaccinul celor de la Moderna sunt similare, adică au acelaşi principiu, înţeleg că vaccinul celor de la Oxford este puţin diferit. Eu vă spun fapte, eu am făcut acest vaccin care mi-a fost pus la dispoziţie. Eu cred că trebuie să facem acest lucru, în primul rând noi, ca parte din sistem, trebuie să oprim această pandemie, e datorie pentru noi să facem acest lucru. Dacă vrem să înţelegem, bine, dacă nu... Eu m-am vaccinat pentru mine, pentru sănătatea mea, nimeni nu poate fi obligat, dar dacă nu ne vom uni în lupta cu acest virus, ne va învinge. El pe noi, nu noi pe el“, a mai spus medicul, explicând că fiecare dintre noi poate alege de unde să-şi culeagă informaţia şi că, personal, consideră inutilă lupta cu adepţii teoriilor conspiraţioniste.

„Medicii, cercetătorii, le explică. Dacă vor, înţeleg, dacă nu vor, nu înţeleg. N-am să stau să explic că nu mi-a injectat ser fiziologic sau că nu m-a injectat cu seringa aia simpatică la care acul nu intră în piele. Dacă atâta minte au, este treaba lor. Nu-mi consum energia într-o astfel de direcţie, nu are rost“, a conchis medicul.

Vă recomandăm şi:

Cu ce ne vaccinăm: Pfizer sau Moderna? O dilemă inutilă

Asemănări şi deosebiri între vaccinul anti-COVID Moderna, avizat miercuri şi de UE, şi cel al Pfizer/BioNtech deja în uz