 Angajatorii vor fi obligați să se înscrie într-un nou SPV. Cum vor comunica firmele cu Inspecția Muncii | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Angajatorii vor fi obligați să se înscrie într-un nou SPV. Cum vor comunica firmele cu Inspecția Muncii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Angajatorii vor fi obligați să se înroleze în viitorul Spațiu Privat Virtual (SPV) al Inspecției Muncii, care va deveni canalul oficial de comunicare cu inspectoratele teritoriale de muncă. Noua platformă va centraliza corespondența dintre companii și instituție și va permite transmiterea documentelor în format electronic. Obligația de înrolare va fi introdusă printr-un act normativ aflat în pregătire, care va stabili și termenul până la care angajatorii trebuie să se înregistreze. Implementarea sistemului se va face etapizat, iar până la expirarea perioadei stabilite prin lege, canalele de comunicare existente vor funcționa în paralel cu noua platformă.

Un inspector ITM face verificări.
SPV va deveni canalul oficial de comunicare cu inspectoratele teritoriale de muncă. Foto: fcandorra.com

Potrivit Inspecției Muncii, viitorul SPV va permite transmiterea documentelor în ambele sensuri, între angajatori și inspectoratele teritoriale de muncă. Prin intermediul platformei, firmele vor putea primi acte oficiale și vor putea transmite documentele solicitate de inspectori, răspunsuri, clarificări și dovezi privind îndeplinirea măsurilor dispuse.

Calendarul de implementare va cuprinde adoptarea actului normativ, lansarea platformei, înregistrarea etapizată a companiilor și trecerea treptată la comunicarea exclusiv în format electronic. Până la termenul stabilit prin lege, cele două modalități de comunicare vor funcționa în paralel.

În același timp, Inspecția Muncii va utiliza platforma SIAMC 2.0, destinată gestionării electronice a documentelor și orientării controalelor în funcție de riscurile identificate. Reprezentanții instituției susțin că analiza automată a riscurilor va ajuta la direcționarea mai eficientă a verificărilor, fără ca obiectivul să fie creșterea numărului de controale.

SPV va deveni canalul oficial de comunicare cu ITM

Spațiul Privat Virtual (SPV) al Inspecției Muncii va deveni canalul oficial de comunicare dintre inspectoratele teritoriale de muncă și angajatori. Darea în folosință a SPV va fi însoțită de un act normativ, aflat în prezent în pregătire, care va stabili obligația de înrolare a angajatorilor și termenul până la care aceasta trebuie îndeplinită - după modelul deja parcurs la Reges-Online”, se arată în comunicat.

Potrivit inspectorului general de stat, Dantes Nicolae Bratu, platforma nu va reprezenta doar un portal suplimentar, ci va centraliza întreaga corespondență dintre angajatori și inspectoratele teritoriale de muncă.

SPV-ul nu este un portal în plus. Este canalul unic prin care se va purta întreaga corespondență dintre angajator și inspectoratul teritorial de muncă”, a declarat Dantes Nicolae Bratu.

Ce documente vor putea fi transmise prin platformă

Prin intermediul SPV, inspectoratele teritoriale de muncă vor putea transmite procese-verbale de control, măsuri dispuse și termene de conformare, procese-verbale de cercetare a evenimentelor, avize și notificări, precum și alte documente prevăzute de legislație.

Cum funcționează tabletele Poliției Rutiere care emit pe loc amenzile și procesele verbale electronice

La rândul lor, angajatorii vor putea transmite documentele solicitate pentru efectuarea controalelor, dosarele de cercetare a evenimentelor aflate în competența proprie și documentațiile supuse avizării. Platforma va putea fi folosită și pentru răspunsuri, clarificări, dovezi privind îndeplinirea măsurilor și alte solicitări adresate inspectoarelor.

Potrivit Inspecției Muncii, documentele vor circula într-un singur sistem, cu posibilitatea urmăririi corespondenței și cu dată certă a transmiterii.

Când devine obligatorie înrolarea angajatorilor

Introducerea SPV va fi însoțită de un act normativ aflat în prezent în pregătire. Acesta va stabili atât obligația de înrolare a angajatorilor, cât și termenul-limită pentru îndeplinirea acesteia după modelul aplicat în cazul platformei Reges-Online.

Implementarea va avea patru etape: adoptarea actului normativ, lansarea platformei, înrolarea etapizată a angajatorilor în intervalul prevăzut de lege și trecerea la o relație fără documente pe hârtie.

Până la expirarea termenului stabilit, canalele de comunicare existente și noul SPV vor funcționa în paralel. Inspecția Muncii precizează că datele exacte vor fi făcute publice înainte ca înrolarea să devină obligatorie.

Inspecția Muncii va folosi și o platformă pentru analiza riscurilor

În același timp cu dezvoltarea SPV, Inspecția Muncii va utiliza platforma SIAMC 2.0, care va permite gestionarea electronică a documentelor și orientarea controalelor în funcție de riscurile identificate.

Sistemul analitic va recalcula periodic indicatorii de risc și va corela informațiile colectate online cu datele existente în sistemele instituției. Inspectorii vor putea consulta aceste informații inclusiv de pe dispozitive mobile, direct în timpul controalelor.

Dantes Nicolae Bratu a subliniat că folosirea analizei automate a riscurilor nu înseamnă intensificarea controalelor, ci o mai bună direcționare a acestora.

Controlul orientat pe risc nu înseamnă mai multe controale. Înseamnă controale mai bine țintite. Un angajator care își ține documentele în ordine are tot interesul ca sistemul să poată vedea asta”, spune inspectorul general de stat.

Cum se pot pregăti angajatorii

Inspecția Muncii Recomandă companiilor să înceapă pregătirile pentru utilizarea viitoarei platforme prin obținerea unei semnături electronice calificate, desemnarea unei persoane responsabile de relația cu inspectoratul teritorial de muncă și organizarea în format electronic a documentelor de personal și a celor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
digi24.ro
image
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea spune că retrăiește perioada în care era vizată de dosare penale, atunci când vede ce se întâmplă în cazul Călin Georgescu: ”Este mult să bagi un om în pușcărie pentru astfel de acuzații”
gandul.ro
image
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
mediafax.ro
image
Lovitură teribilă pentru Denis Drăguș chiar înainte de FCSB – Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine este Mihaela-Ilincuta Stefan-Simion, directorul de cabinet al premierul Luca Niculescu
libertatea.ro
image
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
digisport.ro
image
Răcelile care apar prea des nu ar trebui ignorate. La ce să fim atenți, potrivit unui medic ORL: „Nu trebuie neapărat să facem teste complexe”
click.ro
image
Cu cât ar trebui să crească pensiile în 2027, dacă se respectă legea actuală. Calcule pentru majorarea cu rata inflației
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă
observatornews.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
cancan.ro
image
Plătești internetul, dar îl folosește și altcineva? Cum afli cine s-a conectat la Wi-Fi fără să-ți ceară voie?
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Ce este START Reforma Administrativă și cine ar putea fi avantajat. Cum se vor putea uni localitățile din România
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir știe de ce prietenul „Pescobar” s-a băgat sponsor la Steaua: „E băiat deștept!”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
digisport.ro
image
Lapte sau iaurt? Medicii nutriționiști explică ce aliment este mai bun pentru sănătatea oaselor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată fiica Dianei Șoșoacă. Thais s-a transformat într-o domnișoară superbă, ce i-a urat mama ei în ziua în care a împlinit 14 ani
romaniatv.net
image
Trump face presiuni la adresa lui Zelenski. Acord de pace pentru Ucraina
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Eliminare la Asia Express 2026! O echipă își încheie aventura pe Drumul Mătăsii, în China
click.ro
image
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă
click.ro
image
Zodia care ar putea avea probleme la locul de muncă la finalul lunii octombrie 2026! Cristina Demetrescu anunță schimbări importante
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Prințesa Diana și Prințul Harry mic, în 1986, Profimedia jpg
Cel mai mare regret al Prințului Harry! Nu poate să-și ierte reacția față de mama lui: „Trebuie să trăiesc cu asta”
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Arsinoe
Orașul antic din Grecia, care poartă numele unei faimoase regine a Egiptului, cercetat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef
image
Eliminare la Asia Express 2026! O echipă își încheie aventura pe Drumul Mătăsii, în China

OK! Magazine

image
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008