Nicușor Dan convoacă CSAT după incidentele din Marea Neagră, prima ședință cu noi miniștri. Ce măsuri de securitate vor fi analizate

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) joi, 22 octombrie, de la ora 18.00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află implicațiile de securitate generate de incidentele din Marea Neagră și măsurile necesare pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Foto: presidency.ro

În cadrul reuniunii vor fi evaluate inclusiv măsurile de consolidare a capacității de reacție a autorităților în fața amenințărilor din regiune, potrivit Administrației Prezidențiale.

„În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României”, a transmis Administrația Prezidențială.

Pe agenda Consiliului se vor afla și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.

România cere sprijin suplimentar din partea NATO

Convocarea CSAT are loc după ce, miercuri, Nicușor Dan a anunțat că membrii Consiliului Nord-Atlantic s-au reunit pentru a evalua cele mai recente evoluții din regiunea Mării Negre.

Președintele a precizat că România a solicitat aliaților sprijin suplimentar pentru consolidarea apărării, în special în ceea ce privește combaterea dronelor și supravegherea regiunii.

„România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că una dintre concluziile reuniunii a fost că solidaritatea aliaților NATO rămâne fermă.

Primul CSAT după instalarea Guvernului Niculescu

Ședința de joi este prima reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării după numirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

Din CSAT fac parte președintele României, premierul, ministrul Apărării Naționale, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Justiției, ministrul Economiei și ministrul Finanțelor, alături de directorii serviciilor de informații, șeful Statului Major al Apărării și consilierul prezidențial pentru securitate națională.