 Vremea se răcește în România înainte de weekend. Ploi în mare parte din țară, vânt puternic și temperaturi de până la 10 grade | adevarul.ro
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Vremea se răcește în România înainte de weekend. Ploi în mare parte din țară, vânt puternic și temperaturi de până la 10 grade

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După câteva zile cu soare și temperaturi plăcute, vremea se schimbă în România. Joi, 22 octombrie, sunt așteptate ploi în cea mai mare parte a țării, iar în unele regiuni vor fi rafale puternice de vânt, descărcări electrice și grindină. Vineri, temperaturile vor scădea în mai multe zone, însă weekendul aduce o ameliorare treptată a vremii, cu maxime de până la 21 de grade Celsius.

Vremea se răcește în România înainte de weekend
Vremea se răcește în România înainte de weekend Foto: Shutterstock

Meteorologii au emis o informare privind intensificările vântului și ploile moderate cantitativ, valabilă până vineri, 23 octombrie, la ora 10:00. În intervalul vizat, rafalele vor ajunge în general la 40–50 km/h în unele zone joase și pot depăși 70 km/h pe crestele montane, notează ANM. 

Cum va fi vremea joi, 22 octombrie

Joi, cerul va fi predominant noros, iar ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării. Aversele pot fi însoțite, izolat, de descărcări electrice și grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 4–10 litri pe metru pătrat, însă în anumite zone montane pot fi mai însemnate. În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali sunt posibile acumulări de 15–25 l/mp, izolat chiar mai mari.

Vântul va avea intensificări mai ales în estul, centrul și vestul țării, cu rafale de 40–50 km/h. La munte, pe creste, viteza vântului poate depăși 70 km/h. În județele Caraș-Severin și Timiș a fost emis un cod galben de vânt, valabil până joi dimineață, la ora 08:00.

Temperaturile vor fi în scădere față de ziua precedentă în cea mai mare parte a țării, cu excepția estului și sud-estului. Maximele se vor situa între 13 și 15 grade în nordul Moldovei, Maramureș și izolat în Crișana, în timp ce în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei se pot atinge 23 de grade.

La altitudini de peste 1.800 de metri, în special în masivele sudice, precipitațiile pot fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, joi sunt așteptate înnorări și averse, cu precipitații de aproximativ 5–10 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va ajunge la 19–20 de grade Celsius, iar minima nocturnă se va situa între 10 și 11 grade.

Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și noaptea vor exista condiții de ceață.

Vineri, 23 octombrie, temperaturile scad în mai multe regiuni

Vineri, vremea va deveni mai rece, în special în sudul, centrul și estul țării. Cerul va fi în general noros în aceste regiuni, iar ploile vor continua temporar, cu acumulări de 4–10 l/mp și, izolat, de peste 15 l/mp.

În restul teritoriului, cerul va avea perioade cu înnorări, însă regimul termic nu va înregistra schimbări importante. La munte, la altitudini mari, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Maximele zilei vor varia între 10 și 12 grade în Transilvania și 19 grade în Oltenia. Minimele se vor situa, în general, între 2 și 12 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în regiunile intracarpatice.

În București, vremea se va răci, iar cerul va rămâne predominant noros. Temporar va ploua, mai ales în timpul zilei, iar noaptea se poate forma ceață. Temperatura maximă va fi de 14–16 grade, în timp ce minima va coborî la 8–10 grade.

Vremea în weekend: soarele revine treptat

Sâmbătă, 24 octombrie, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, însă în sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe, pe arii restrânse.

La munte, la altitudini mari, nu sunt excluse precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vestul țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade Celsius, iar minimele se vor situa, în general, între 3 și 13 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, va fi ceață.

În Capitală, sâmbătă vor fi înnorări și sunt posibile ploi slabe, mai ales noaptea. Maxima va ajunge la 17–18 grade, iar minima va fi de 8–9 grade.

Duminică, 25 octombrie, nu sunt așteptate schimbări importante ale regimului termic. În estul și sudul țării, cerul va avea înnorări, iar local pot apărea ploi slabe sau burniță. În celelalte regiuni, vremea va fi în general stabilă, cu perioade însorite și posibilitatea unor ploi izolate în a doua parte a intervalului.

Maximele se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar minimele vor fi cuprinse, în cea mai mare parte a țării, între 3 și 13 grade. În București, temperatura maximă va fi în jurul valorii de 18 grade, iar minima va coborî la 8–10 grade. Cerul va avea înnorări, va ploua slab trecător și se poate forma ceață în timpul nopții.

Astfel, după o zi de joi cu ploi extinse și o vineri mai rece, weekendul aduce o ameliorare treptată a vremii, cu temperaturi în creștere și maxime care pot ajunge din nou la 21 de grade în unele regiuni.

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