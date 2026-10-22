 Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari în dosarul Cambridge Analytica. Ce au decis judecătorii | adevarul.ro
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Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari în dosarul Cambridge Analytica. Ce au decis judecătorii

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Meta, compania care deține Facebook, a fost obligată de un tribunal din statul american New Mexico să plătească penalități de 25 de miliarde de dolari, într-un dosar legat de scandalul Cambridge Analytica. Instanța a stabilit sancțiunea după ce compania a fost găsită vinovată că a indus în eroare utilizatorii cu privire la modul în care le erau folosite datele personale.

Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari în dosarul Cambridge Analytica
Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari în dosarul Cambridge Analytica Foto: Arhivă

Decizia se numără printre cele mai mari sancțiuni financiare stabilite recent împotriva unei companii de tehnologie.

Potrivit hotărârii, juriul a identificat 43 de milioane de încălcări ale legislației statului New Mexico. Pentru fiecare dintre acestea fusese stabilită o penalitate de 5.000 de dolari, ceea ce ar fi dus la o sumă totală de 219 miliarde de dolari, potrivit BBC

Judecătorul a redus însă valoarea finală a sancțiunii la 25 de miliarde de dolari. La stabilirea acesteia au fost luate în calcul numărul foarte mare al încălcărilor, durata comportamentului reclamat, repetarea faptelor și implicarea conducerii companiei, potrivit motivării instanței.

Meta nu a comentat decizia la momentul publicării informațiilor.

Dosarul are la bază scandalul Cambridge Analytica, devenit cunoscut la nivel internațional în 2018. Firma britanică de consultanță a obținut date asociate cu milioane de utilizatori Facebook, informații care au fost folosite pentru realizarea unor profiluri și mesaje politice personalizate.

Scandalul a atras atenția asupra modului în care datele personale colectate de platformele sociale pot fi utilizate în campanii electorale. Cambridge Analytica a fost asociată cu activități menite să sprijine campania lui Donald Trump în alegerile prezidențiale americane din 2016, scrutin în urma căruia acesta a obținut primul mandat la Casa Albă.

Cazul a generat dezbateri ample despre protecția datelor, transparența platformelor digitale și responsabilitatea companiilor care gestionează informații despre utilizatorii lor.

Alte sancțiuni importante pentru Meta

Hotărârea din New Mexico se adaugă altor sancțiuni și procese cu implicații financiare majore pentru compania americană. Printre acestea se numără o penalitate de un miliard de dolari într-un alt caz în care Meta a fost acuzată că a indus utilizatorii în eroare.

De asemenea, compania se confruntă, alături de YouTube și TikTok, cu pretenții financiare de 17,1 miliarde de dolari într-un dosar referitor la presupusele efecte ale platformelor asupra siguranței copiilor.

Prin valoarea sa, sancțiunea de 25 de miliarde de dolari reprezintă o nouă provocare juridică și financiară pentru Meta, în contextul intensificării presiunilor asupra marilor companii tehnologice privind protecția datelor și responsabilitatea față de utilizatori.

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