„Legumele magice“ ale Veronicăi din Olt, crescute fără chimicale pentru a fi dăruite copiilor bolnavi de cancer

Veronica Gogoţ din Strejeşti-Olt a realizat, atunci când propriul copil a primit diagnosticul care răstoarnă vieţi, cât de important este să mâncăm sănătos.

„Cultivam ca toată lumea, pentru vânzare. Când am venit din spital, am început să cultiv pentru copil, pentru noi toţi, de fapt, fără produse chimice. Când am plecat în tabăra Magic Camp, un loc.... nu am cuvinte să spun cum e acolo, ce înseamnă pentru toţi acei copii, am luat cu noi şi o sacoşă cu ardei. Nu vă spun, când au văzut copiii.... N-am să uit cât voi trăi, era un ardei mare, frumos, am şi acum imaginile în minte. Atât de mult mi-au mulţumit, au mâncat copiii toată săptămâna şi se mirau: «Doamne, ce bun a fost!».De atunci m-am hotărât să fac asta pentru ei“, spune femeia din judeţul Olt care investeşte tot ce are în visul său de a pune, gratuit, pe masa copiilor greu încercaţi, hrană sănătoasă.

„Îţi pui întrebarea: de unde-i cumpăr copilului?“

Lumea părinţilor care luptă pentru copiii lor cu forţe nebănuite este aparte, spune doamna Veronica.

Sunt ca o familie, îşi împărtăşesc experienţa, ajung să se susţină unul pe celălalt. Spitalul nu este o experienţă de o săptămână, devine, din păcate, ca o a doua casă pentru multă vreme.

Doar că specificul bolii le impune mamelor un regim infernal. De teama de a nu-şi expune copiii riscurilor, nici măcar cumpărăturile nu şi le pot face în afara spitalului, iar asta indiferent că-i pandemie sau nu. Peste toate, ele realizează că totul trebuie să se schimbe şi acasă, iar alimentaţia este o componentă esenţială a reuşitei tratării cancerului.

Se fac livrări către familiile cu copii bolnavi de cancer în toate anotimpurile FOTO: arhiva personală

„Îţi pui întrebarea - de unde-i cumpăr copilului? - având nevoie de o legumă sănătoasă. Ştiu cât de important e, 7-8 luni de zile, cât am stat acolo, asta discutam cu mămicile, era o problemă a noastră, ce dăm copiilor să mănânce, să fie cât mai sănătos“, a povestit Veronica Gogoţ cum a pornit pe drumul pe care nu-l va abandona indiferent de piedici.

„Simţeam eu că zbor când îi vedeam, copii care veneau direct de la tratamentul citostatic şi dansau“

A livrat prima dată legume în tabăra Magic Camp, cel mai frumos loc, spune femeia, pentru copiii bolnavi de cancer din toată ţara. Acolo au şi primit legumele sale numele de „Legume Magice“, pentru că totul pare magic în jur, aşa că nu avea cum altfel să se numească hrana sănătoasă, a decretat atunci fiica doamnei Veronica.

Se fac livrări către familiile cu copii bolnavi de cancer în toate anotimpurile FOTO: arhiva personală

„Acolo este ceva... Simţeam eu că zbor când îi vedeam, copii care veneau direct de la tratamentul citostatic şi dansau, pur şi simplu dansau şi se bucurau. Cam asta înseamnă Magic Camp. Copilul meu a fost acolo. Ce m-a impresionat cel mai tare, era şi prima lui tabără, să-l întrebi, să-l ispiteşti, să-ţi spună..., l-am întrebat dacă au avut fructe şi mi-a spus că da, au avut toţi merii din curte la dispoziţie, i-au făcut praf. Copilul meu s-a simţit foarte relaxat acolo. S-a simţit în largul lui, nimeni nu le-a interzis nimic. Asta m-a făcut să cultiv pentru ei“, a dezvăluit voluntarul care are o mie de planuri şi, totuşi, încă atât de puţin ajutor.

Sursa arhiva personală

După livrările în tabără au urmat donaţiile la spitale, la Bucureşti şi la Craiova, pentru că şi acolo este o nevoie imensă. „În astfel de momente te apropii mult de Dumnezeu. Mămicile ţin posturile şi nu vă imaginaţi cât de mult contează, acolo, un borcan de zacuscă“, a adăugat Veronica Gogoţ.

A început să le pregătească copiilor şi compoturi sănătoase, cu zahăr bio şi fructe din surse sigure. A avut şi experienţe mai puţin plăcute, cu oameni care i-au promis ajutor (o anumită cantitate de struguri, pentru compot, de exemplu) şi au lăsat-o baltă...

Câteva conserve, de altfel, a şi reuşit să vândă atunci când o cunoştinţă, impresionată de ce face pentru aceşti copii, i-a sugerat să pună la vânzare din conservele care reprezintă surplus, iar banii să-i poată folosi în fermă. Deşi doar acestei cunoştinţe i-a vândut câteva borcane, a rămas ideea, pe care ar vrea, cumva, să o dezvolte în sprijinul copiilor.

„M-au întrebat destui: «Şi ţie ce-ţi iese?»“

„Eu am cultivat şi cultiv foarte mult cu bani din buzunar. Acum, în ultima perioadă, mi s-au alăturat nişte oameni minunaţi care au văzut ce fac şi au înţeles că legumele astea eu le pun direct în mâna copiilor. Atunci când dai din mână-n mână, acolo nu prea ajunge nimic, eu vă spun pentru că am trecut prin asta, deşi fonduri toată lumea strânge. Copiii bolnavi de cancer şi părinţii, vă spun eu, nu au ce mânca. În momentul de faţă e atât de greu în spitale încât... Mamele nu pot să coboare să-şi ia o sticlă cu apă. Copiii sunt cu imunitatea scăzută şi atât le trebuie“, redă Veronica Gogoţ frânturi din viaţa acelor eroi care luptă pentru copiii lor şi care ar putea fi în atât de multe feluri sprijiniţi.

Legumele magice ajung la copii luptători FOTO: arhiva personală

Lucrurile s-au schimbat mult în bine în ultimii ani, spune mama aflată ani la rând în situaţia părinţilor pe care acum îi ajută, însă sistemul public e departe de ceea ce ar fi nevoie. De schimbare ar avea nevoie şi societatea, pentru că, din păcate, atunci când povesteşte ce face încă primeşte, nepermis de des, întrebarea „Şi ţie ce-ţi iese din toată treaba asta?“.

„M-au întrebat mulţi asta“, mărturiseşte femeia. Cu astfel de oameni încheie comunicarea, însă se întâmplă frumos ca viaţa să-i scoată în cale alţii, care ajută necondiţionat.

Cu un astfel de ajutor, venit din partea unui om de afaceri din Vâlcea, a construit două din cele cinci solarii în care cultivă legume pentru copii. L-a întrebat, simplu, dacă ar fi dispus să ajute un om care ajută la rândul lui, iar răspunsul scurt, „Da!“, a luat-o pe nepregătite. A mai întrebat o dată, a menţionat că n-ar vrea să fie dezamăgită, şi a primit acelaşi răspuns: „Da!“. După o vreme s-a trezit cu muncitorii la poartă, veniţi alături de patron să monteze solariile.

Un alt fermier, din celălalt capăt al ţării, de la Cluj, i-a trimis într-o primăvară răsaduri pentru a înlocui plantele distruse de grindina care i-a distrus un solar. A primit şi o donaţie pentru a achiziţiona o altă maşină pentru livrări, cineva din Slatina auzindu-i păţania cu vechea maşină.

A reuşit chiar, prin intermediul fundaţiei pe care a înfiinţat-o din disperare, atunci când pentru fiul său se punea problema unui transplant medular, să strângă şi câteva mii de lei din donaţiile reprezentând 2% din impozitul care oricum se duce către stat. S-a întâmplat ca aceşti bani să ajute tocmai o persoană care ajutase la strângerea lor în cont şi care a primit ulterior veşti nu tocmai bune.

Veronica Gogoţ are în plan să-i invit pe părinţii copiilor bolnavi de cancer să prepare împreună conservele pentru iarnă FOTO: arhiva personală

„Am cunoscut mulţi oameni minunaţi, mulţi-mulţi de tot. Sunt oameni care te ridică de jos, dacă te strâng în braţe o fac cu sufletul, nu că sunt camere de luat vederi pe lângă ei. E atât de important să ştii că nu eşti singur“, a întărit Veronica Gogoţ. Nu ştie, pentru că nu le-a cerut acordul, cât şi cum e mai potrivit să povestească despre toţi cei care i-au întins o mână.

„De forţă de muncă am nevoie mare, nu există“

În ferma proprie, Veronica Gogoţ cultivă alături de familie cam toată gama de legume. A dus copiilor şi pepeni, şi galbeni şi verzi, porumb, iar atunci când n-a mai făcut faţă cu transportul, a preparat şi dulceţuri. Vrea să cultive acum şi zmeură, mure şi căpşuni, simte că le-ar face o mare bucurie.

La început a cultivat totul în curtea proprie, după care vecinul le-a cedat şi el grădina lui, la care însă au fost obligaţi să renunţe de curând. Au cumpărat între timp, aproape de locuinţa lor, o casă degradată, dar care are un teren generos şi, în plus, şi sursă de apă.

De ajutor fizic ar avea cel mai mult nevoie, pentru că deja totul a luat amploare şi familia, singură, nu mai face faţă. Soţul, poliţist, îmbracă haina de fermier în fiecare zi după program, la fel cum o fac toţi membrii familiei, însă volumul de muncă a tot crescut.

Doamna Veronica este de profesie asistent medical, însă spune că mai mare satisfacţie sufletească îi aduce ce face acum pentru copii, nu vrea sub nicio formă să renunţe.

Efortul pe care îl face fără weeend, fără concediu, îl consideră o relaxare FOTO: arhiva personală

„De forţă de muncă am cea mai mare nevoie, acest ajutor nu există. Mă mai gândisem, la un moment dat, să fac un apel pe Facebook către cei care ar vrea să vină într-un week-end, să se relaxeze. Pentru mine a fost o terapie şi este. Mă gândisem să propun treaba asta, să fie legumicultor pentru o zi, sau să plătească 100 lei şi eu să plătesc la rândul meu cu aceşti bani un om sărac, de acolo, care să mă ajute, am ajuta de două ori. Nu ştiu, mă gândesc la tot felul de soluţii, dar am zis că tot Dumnezeu le aranjează“, a mai spus Veronica Gogoţ.

Lucrurile au devenit cu adevărat complicate, pentru că de la o sacoşă de legume s-a ajuns la livrări săptămânale, în aproape toate anotimpurile. Legumele merg către spital, dar şi către familiile care au copii bolnavi de cancer şi care au mare nevoie de aceste produse sigure.

„La început eu am dus doar în tabără, apoi am dus şi la spital la Fundeni, şi la spitalul din Craiova. Să şi culegi, să te şi speli şi să pleci la drum după.... M-am gândit – «Doamne, dacă cineva ar vrea doar să vină şi doar să le ducă, pentru că de acolo coboară asistentele...!“, a povestit doamna Veronica ce gen de greutăţi întâmpină.

Se fac livrări către familiile cu copii bolnavi de cancer în toate anotimpurile FOTO: arhiva personală

Planuri are multe şi este convinsă că le va atinge, la fel cum e convinsă că va veni şi ajutorul sperat. Şi-ar dori ca în vârf de sezon să poată aduna părinţii acestor copii minunaţi la ea în curte, unde să poată să-şi prepare împreună conservele de legume şi compoturile. Ar fi şi o terapie pentru părinţii care au nevoie de sprijin material, dar au mare nevoie şi să-şi împărtăşească experienţele de viaţă.

