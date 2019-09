Fina lui Darius Vâlcov, pusă sub control judiciar pentru dare de mită. Cum i-ar fi vârât banii în poşetă unei angajate de la Finanţe

Andra Bărbulescu, soţia fostului deputat PSD Daniel Bărbulescu, cei doi fiind finii lui Darius Vâlcov şi implicaţi în hăţişul de firme înfiinţat conform strategiei fostului „creier“ al guvernului PSD şi cei care au depus denunţuri în faţa procurorilor DNA, a fost pusă sub control judiciar.

Fapta pentru care o cercetează Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt este darea de mită, care ar fi avut loc în toamna anului 2017, atunci când un consilier superior de la Inspecţia Fiscală s-a prezentat să controleze firma administrată de Andra Bărbulescu. Pentru a împiedica eventuale concluzii ale controlului care i-ar fi fost defavorabile, Andra Bărbulescu i-a plasat angajatei AJFP, în geanta personală a acesteia, un plic cu 5.000 lei.

„Din probele administrate până în prezent rezultă existenţa unei activităţi infracţionale care se circumscrie tipicităţii elementelor constitutive ale infracţiunii de „dare de mită”, fapte prev. şi ped. de art.290 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000, constând în aceea că, în calitate de administrator de fapt al SC BEST SALE SRL, la data de 11.10.2017, i-a remis numitei C.E. - consilier superior la A.J.F.P. Olt- Inspecţia Fiscală şi care era desemnată să desfăşoare procedura de inspecţie fiscală la sediul SC BEST SALE SRL Slatina, suma de 5.000 de lei, banii fiind puşi într-un plic, în geanta personală a funcţionarei, încât aceasta să nu ia în calcul şi să nu verifice toată evidenţa contabilă a societăţii şi pe cale de consecinţă să stabilească obligaţii fiscale, mult diminuate, în sarcina respectivei societăţi, conform indicaţiilor stabilite de către inculpată“, a transmis PT Olt, prin intermediul unui comunicat.

Măsura controlului judiciar a fost impusă luni, 2 septembrie 2019, la aproape doi ani de la denunţarea faptei, pe o perioadă de 60 de zile, Andra Bărbulescu neputând să părăsească ţara fără încuviinţarea organelor de anchetă şi neputând să ia legătura cu martorii din dosar.

Societatea Best Sale care trebuia controlată de Finanţe în 2017 se înfruptă şi astăzi din bani publici, contractul care vizează exploatarea cafenelei din incinta Centrului Cultural Eugen Ionescu din Slatina şi a cinematografului aparţinând Primăriei Slatina fiind renegociat succesiv începând din mandatul de primar al Slatinei al naşului Darius Vâlcov şi terminând cu negocierea din mandatul actualului primar, Emil Moţ.



