Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Ce trebuie să facă ortodocșii înainte de spovedanie și împărtășanie

Spovedania și împărtășania sunt două dintre cele mai importante Taine ale Bisericii Ortodoxe, fiind momente de apropiere de Dumnezeu și de curățire sufletească. Pentru ca aceste Taine să fie primite corespunzător, ortodocșii trebuie să respecte anumite pregătiri și să aibă o atitudine sinceră de pocăință.

Un preot spovedește un enoriaș
Spovedania și împărtășania sunt cele mai importante Taine ale Bisericii Ortodoxe. Foto arhivă

Duhovnicii ne învață că pregătirea noastră pentru Sfânta Împărtăşanie este îndoită, adică trupească şi sufletească. Cea trupească constă în post, înfrânare de la poftele trupeşti, meditație asupra lucrurilor bune și rele pe care le-am făcut, dar și îngenuncheri cu gândul la Dumnezeu, menite să ne curețe și ușureze trupul de gândurile care îl îngreunează.

Cine poate să se spovedească

Orice credincios ortodox care a atins discernământul moral poate să se spovedească. Spovedania nu are ca scop doar recunoașterea păcatelor, ci și primirea îndrumării duhovnicești și a iertării de la Dumnezeu. Persoanele care doresc să se spovedească trebuie să vină cu inimă sinceră, dorind cu adevărat să se îndrepte și să renunțe la greșelile comise.

De asemenea, este recomandat ca înainte de spovedanie credinciosul să facă un examen de conștiință, să-și amintească păcatele și să le mărturisească pe rând, fără rușine și fără a le minimaliza. Pregătirea interioară și sinceritatea sunt cheia unei spovedanii autentice și folositoare.

Ce se face înainte de împărtășanie

Împărtășania este o Taină în care credinciosul primește Trupul și Sângele lui Hristos și necesită o pregătire atentă. Înainte de împărtășanie, ortodocșii trebuie să se fi spovedit, pentru a primi iertarea păcatelor și a intra curat în comuniunea cu Hristos.

Tot înainte de împărtășanie, credincioșii tin post, respectând tradițiile Bisericii Ortodoxe: abținerea de la mâncare și băutură de la miezul nopții până la împărtășanie este cea mai frecventă practică, dar unele biserici recomandă și post mai extins, în funcție de starea de sănătate.

În pregătirea pentru împărtășanie intră, bineînțeles, și rugăciunile sincere, cerând har și curățire sufletească.

În această perioadă, credincioșii trebuie să evite certurile, conflictele și gândurile rele, mai ales în ziua împărtășaniei, cultivând pacea și iubirea față de ceilalți.

Respectarea acestor reguli ajută credinciosul să primească Taina împărtășaniei în mod vrednic și să se simtă împăcat cu sine și cu Dumnezeu.

De la ce vârstă se pot spovedi copiii

În Biserica Ortodoxă, copiii se pot spovedi de la vârsta la care încep să înțeleagă diferența dintre bine și rău și pot face un examen de conștiință. De obicei, acest lucru se întâmplă în jurul vârstei de 7 ani.

În primii ani, părinții și duhovnicii îi învață pe copii să cunoască rugăciunile, să înțeleagă importanța Tainei spovedaniei și să recunoască păcatele mici. Pe măsură ce cresc, ei pot participa la spovedanii regulate și, ulterior, la împărtășanie, însoțiți de sfaturi duhovnicești și de o instruire graduală.

Astfel, pregătirea pentru spovedanie și împărtășanie nu este doar un act formal, ci o școală spirituală care începe încă din copilărie și se dezvoltă pe tot parcursul vieții, ajutând credinciosul să trăiască în comuniune cu Dumnezeu și aproapele său.

Reguli pentru spovedanie

În 2022, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a adoptat o serie de reguli pentru spovedanie, pe care preoții trebuie să le respecte cu strictețe.

1. Sfânta Spovedanie se săvârșește în biserică, în fața unei icoane a Mântuitorului Hristos, pentru ca persoana care se mărturisește să aibă conștiința cât mai vie a prezenței lui Dumnezeu alături de ea și de duhovnic în timpul mărturisirii;

2. Preotul duhovnic are în primul rând datoria să asculte și apoi să întrebe cu delicatețe, doar pentru a-l ajuta pe penitent să fie cât mai sincer în mărturisirea sa;

3. Taina Spovedaniei nu poate fi condiționată de vreun interes material sau de altă natură;

4. Orice duhovnic trebuie să aibă și el un părinte duhovnic la care să se spovedească în mod constant;

5. Preotul duhovnic trebuie să fie un cleric cu viaţă duhovnicească matură, care s-a eliberat de robia patimilor trupeşti şi cultivă virtutea sfinţeniei;

6. Respectarea cu strictețe a cadrului adecvat Spovedaniei, adică săvârșirea ei în lăcașul de cult, sau, în mod excepțional, într-un spațiu deschis și vizibil, adiacent bisericii;

7. Evitarea oricărui gest sau cuvânt interpretabile ca familiaritate nepotrivită cu penitentul (glume inadecvate sau gesturi indecente).

