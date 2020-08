Efectele dramatice ale furtului de motorină de la Ambulanţa Olt: 33 de minute întârziere la un AVC, 30 la o sarcină cu complicaţii

Procesul ambulanţierilor care îşi făcuseră un adevărat obicei din a fura din motorina alocată autospecialelor, pentru a recupera sutele de litri sustraşi circulând cu viteză redusă către cazurile urgente, poate începe, depăşind camera preliminară.

După cum reiese din rechizitoriu, ambulanţierii nu au realizat niciodată ce fac, de fapt, prin gestul lor. Deşi procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia au reuşit să obţionă probe doar pentru puţin peste 440 litri de carburant sustras, valoarea prejudiciului material nefiind impresionantă, detaliile cazului sunt în schimb cutremurătoare.

Şoferii de pe ambulanţe ajunseseră să fure carburant aproape tură de tură. Alimentau de fiecare dată de la aceeaşi pompă a unei staţii PECO din Corabia şi aveau grijă să evite angajaţii staţiei care nu îi lăsau să alimenteze cu portiera deschisă. Portiera obtura camerele de supraveghere, iar şoferii reuşeau astfel să pună carburant în bidoane. Zeci de litri au fost găsiţi la percheziţii la majoritatea dintre cei învinuiţi, la alţii anchetatorii găsind recipiente goale.

Şoferii au motivat că aveau fiecare drujbe, motocultoare, maşini şi utilaje agricole pentru care se aprovizionau. Unul dintre ei, care se ocupa cu achiziţionare şi revânzarea de autoturisme, a încercat chiar să explice că ceea ce au găsit poliţiştii în bidoane era de fapt carburantul din autoturismele pe care le aveau de vânzare şi pe care nu le vindea cu plinul făcut.

„Plecările la caz au fost în marea lor majoritate cu întârziere“

Anchetatorii le-au stat ambulanţierilor pe urme mai bine de patru luni, reuşind să obţină probe atât audio, cât şi video, dar şi declaraţii ale colegilor şoferilor. Mai multe asistente au recunoscut că aveau obiceiul de a completa în fişe că au plecat la solicitare în două minute de la appel, însă aproape niciodată nu se întâmpla aşa.

Nici ora de sosire la caz consemnată în documente nu era cea reală, expertiza tehnică (pentru aceasta s-au putut folosi date doar pentru perioada iunie-august 2018, pe baza întregistrărilor TrackGPS) scoţând la iveală întârzieri şi de peste 100 minute, aspecte care i-au şocat pe anchetatori.

Ancheta a început în aprilie 2018, pentru ca în a doua jumătate a lunii august să se organizeze şi primele acţiuni de control pe tema furtului de carburant, în 21 august un ambulanţier fiind oprit în trafic şi controlat în portbagajul autoturismului personal, unde s-a găsit carburant în bidoane. Ambulanţierul a minţit că l-a cumpărat de la PECO, a prezentat un bon, însă înregistrările video au arătat altceva. Şi-a schimbat declaraţia şi a menţionat că ar avea carburantul de la un frate, fratele fiind cercetat şi acuzat de mărturie mincinoasă.

Ca prin farmec, a arătat expertiza tehnică, de atunci ambulanţierii au început, pentru ultima decadă a lunii august, să respecte normele şi să circule către pacienţii care aveau nevoie de ambulanţă cu viteză mare. Preocupările acestora au fost, arată interceptările din dosar, cum să motiveze cantităţile de carburant găsite, însă niciun moment nu şi-au pus problema răului pe care l-au făcut pacienţilor prin faptul că aceştia din urmă au primit asistenţă medicală foarte târziu.

Deşi procurorii corăbieni cercetează şi infracţiunea de ucidere din culpă, încă nu au suficiente dovezi pentru a-i trimite în judecată pe ambulanţieri şi pentri faptul că 11 pacienţi au murit de-a lungul anilor, rămânînd greu de dovedit că decesul este în directă legătură cu faptul că echipajul medical a ajuns prea târziu la caz.

„Din analiza timpilor înscrişi în foile de intervenţie referitoare la ora plecării la eveniment, ora ajungerii la eveniment, timpul de staţionare şi ora sosirii la spital, raportat la datele înregistrate de către TrackGPS, a rezultat că sunt situaţii în care există atât timpi în avans cât şi în întarziere, evidenţiindu-se,însă, faptul că plecările la caz au fost în marea lor majoritate cu întârziere, fiind puţine excepţii când s-a plecat la caz la ora consemnată în fişă sau mai devreme de această oră.

(...) Viteza de deplasare a ambulanţelor la eveniment în perioada analizată nu a fost în toate situaţiile în regim de urgenţă, remarcându-se faptul că numai în ultima decadă a lunii august, respectiv începând cu data de 18 – 20 august 2018, deplasarea la eveniment s-a făcut în regim de urgenţă la majoritatea cazurilor de intervenţie a ambulanţelor.

Prin eliminarea sporului de deplasare în regim de urgenţă din FAZ-uri pentru cazurile în care nu s-a intervenit cu o viteză în regim de urgenţă au fost stabilite consumurile de carburant, raportat la viteza de deplasare în conformitate cu înregistrările vitezelor din sistemul TrackGPS pentru fiecare dintre ambulanţele aflate în dotarea Substaţiei de Ambulanţa Corabia pentru perioada analizată, efectuată pe baza foilor de parcurs, FAZ-uri si rapoarte GPS, rezultând o diferenţă în minus de carburant de 443,01 litri.

Din cercetările efectuate, rezultă că pentru a justifica combustibilul, suspecţii au întocmit în fals foi de parcurs, în sensul că au înscris în aceste foi, ore care să justifice deplasarea în regim de urgenţă şi un consum sporit de carburant“, spun procurorii în rechizitoriul de trimitere în judecată.

36 minute întârziere la o tentativă de suicid, 30 la o sarcină extrauterină ruptă

Adunate în dreptul celor 15 şoferi învinuiţi sunt sute de cazuri la care ambulanţa a ajuns cu o întârziere de cel puţin 20 de minute. Unii dintre pacienţi erau, poate, din rândul celor care stau cu dureri săptămâni întregi şi pe care nu i-a afectat extraordinar întârzierea.

Sunt, însă, şi gravide cu probleme în luna a 8-a de sarcină, gravidă cu sarcină extrauterină ruptă – 30 minute întârziere, pacient care a încercat să-şi pună capăt zilelor – 36 minute întârziere, pacient inconştient – 20 minute întârziere, accident vascular cerebral – 33 minute întârziere, politraumatism prin cădere – 32 minute întârziere, insuficienţă respiratorie – 41 minute întârziere, posibil decedat în urma unei crime – 33 minute întârziere, convulsii – 26 minute întârziere, accident feroviar – 33 minute întârziere, intoxicaţie medicamentoasă – 107 minute întârziere etc.

„Din declaraţiile personalului medical al Substaţiei de Ambulanţă Corabia - asistenţi medicali şi medic coordonator- (...), martori în cauză, rezultă că nu au plecat la intervenţie aşa cum au mentionat în fişele de intervenţie, adică în timp de două minute de la primirea apelului, însă au consemnat acest lucru pentru a nu încalca normele interne. In realitate nu au plecat întotdeauna în acest timp de 2 minute, existând diferenţe, însă de fiecare dată au trecut ca şi timp ora în aşa fel încât să nu încalce normele interne. Martorele declară că au făcut acest lucru nu cu intenţia de a-i ajuta pe şoferii de ambulanţă să comită ilegalităţi, ci doar pentru a nu încălca normele interne. Martorii (...) mai precizează că inculpaţii se deplasau cu viteze reduse la evenimente. De asemenea, martorele declară că au observat că după efectuarea percheziţiilor la sediul Substaţiei de Ambulanţă Corabia de către organele de urmarire penală, şoferii se deplasau cu ambulanţele cu o viteza mai mare, atât la eveniment, cât şi la revenirea la sediul staţiei“, mai spun procurorii.

Cum îşi aranjau telefonic „ploile“

După prima oprire în trafic a aunui ambulanţier, ceilalţi au fost puşi în gardă. Au început să se anunţe reciproc şi să-şi facă planuri pentru a-şi ascunde faptele. Iată câteva dintre dicuţiile interceptate de anchetatori:

„- Da?

- Ce faci?

- E ... pun asta în rezervă!

- A ... aha! Ă ... da! Ăăă ... su ... spune-le la ăia, că, comandară mâncare la MOCA şi a uitat să ducă s-o ia! Cine comandă de la Salvare ... (n.l. neinteligibil) ...

- Aha! Hai, că le spun eu acu'! Hai, că le spun eu!

-Da? Bine. Să nu mai ai nimic în portbagaj plin ... lichid!

- Da, da, da !

- S-au cam împuţit treburile aseară ... razie făcută pe motorină ... pe furt ... pe alea ... pe nebunii!

Intr-o altă discuţie, doi ambulanţieri încearcă să îşi explice cum au ajuns anchetatorii la ei:

„- Tu eşti nebun?!

- Deci, plecată reclamaţie de la noi!

-Bă, eşti nebun?!

- De la una din fete! Şi ştim de la cine a plecat şi cum a plecat! Pe ROMICĂ l-a prins cu trei kile de motorină şi i-a făcut dosar!

-Bă, eşti nebun?!

-Deci, trei kile de motorină în, în maşina lui particulară!

-'Ai, zău?!

- ... " Bă, ROMICĂ, tu ai supărat-o p-aia?! Tu eşti nebun la cap?! Ce ..." ... Bă, s-a speriat! Era căcat pe el! Bă, băga-mi-aş pula! Păi alţii fură cisterne întregi de motorină! Păi, dacă eu am barcă pe motorină acu' sau pe benzină şi mă duc şi iau zece litri de motorină sau de benzină ...

- N-am voie?! Ce?!

- ... Trebuie să mă duc cu barca la PECO sau cu drujba?! Băăă ...

- Dacă mă prindeai la PECO sau la alte ălea, da! Da' aşa ce treabă ai tu?! ...

- Da!

- ... " Da, domne, am luat-o de la PECO că ..."

- Nu, mă, nu! L-a prins ... l-a prins la ... la MARI, asta, la SPĂLĂTORIE! ... " Deschide portbagaju'!" ... M-a oprit şi pe mine! Cică trusă şi triunghi?! Ăla nou! E venit unu' nou acuma! Ştii cine e?

- Aha! Aha!

- E băiatu' ... băiatu' lu' LIVIU de la BRASTAVĂŢ, mecanicu', meseriaşu'! ... " Domne, deschideţi portbagaju'!" ...

-... (n.l. neinteligibil) ...

- ... Cutare ... cutare ... Le-am deschis eu portbagaju' şi toate alea ... " E maşina dumneavoastră? Trusa şi triunghiuri aveţi?" ... " Domne, n-am!" ... Dup-aia, când m-am uitat p-aici: " Uite, am! Da' trusă şi instinctor n-am!" ... " Păi ştii că trebuia să le aveţi!" ... " Da, domne! Ce?! E un lucru grav ăsta?" ... Şi dup-aia a zis ŞIŞOIE: " Hai, mă!" ... Şi dup-aia am aflat că ... razie! Cu procuror făcută ... cu nebunii ... cu ...

- I-auzi şi tu?!

- Da!

- ... (n.l. neinteligibil) ... Păi el ar trebui să spună:" Da, domne, eu asta mi-am luat-o de la PECO, să-mi fac rumeguş la ..."

- De la PECO, da! Da! ... "Să ung căţaua, că are păduchi!"

- ... (n.l. - râde) ...Da, bă!

- S-a căcat pe el! Cică: " Bă, mă dă ăştia afară!" ... "Bă, păi ce treabă are, bă, serviciu'?! Tu ... pe tine te-a ţinut la şapte şi zece! Tu plecasei de la servici'! Dacă de prindea cu Salvarea, că trăgeai din ea, că băgai în bidon sau sau că altă ... Bă, asta era! ..."

- Da!

- ... " Da' nu e prejudiciu' patru litri de motorină, ROMICĂ, să-ţi facă dosar penal! Tu eşti nebun la cap?! Ăştia consumă hârtiiile degeaba!"

- Hm!

- Da!

- A fost făcută d-aci' şi d-aia au fost pă ... şi vezi ... v-a vi ... vizat pe voi, care lucraţi acolo! D-aia ...

- Păi nu, mă! De la noi din staţie a plecat, mă!

- Păi da! Da, da, da!

- De la RO ...

- Păi altfel cine dracu' ... (n.l. neinteligibil) ...

- De la RODICA a plecat! Ascultă-mă pe mine!

- Auzi şi tu?! A dracu' şi aia!

- Eu i-am spus lu' RODICA, că nu mai lucrez cu ea, din momentu' ăsta! Nu mai lucrez!

- Aaa ...

- Nu mai lucrez! Nu mai lucrez!

- Aha!

- I-a zis lu' MIHAI CIOBOATĂ, a refuzat-o! I-a zis lu' COCOCI, a refuzat-o! I-a zis lu' MURAT, a refuzat-o! I-a zis lu' ROMICĂ, a refuzat-o! Şi nenorocita ... uite şi tu ce face?! Umblam cu ea pe la spitale să nu moară! I-am dat toţi o sută de milioane, că îi căzuse păru' din cap! Ori îi mai vedea, ori nu-i mai vedea!

- Hm!

- I-am dat o sută de milioane! ... " Na, mă! Du-te şi fă-te bine la Spital! Şi mi-i dai tu!" ... Şi uite şi tu?! Nenorocita ... Mda!“.

Intr-o altă convorbire, în care unul dintre ambulanţieri este anunţat de o colegă de faptul că au loc percheziţii la substaţie, ambulanţierul îşi face probleme pentru că uitase la lucru pompa folosită la peco pentru a umple bidoanele.



„- Îmbracă-te şi vino la serviciu, că avem Procuratura, Mascaţii, toţi în percheziţie!

- Bă, tu ce-ai?!

- Da. Hai! Să iei cheia, de la camera ailaltă! Că eu nu o am! I-o dădui lu' LUCREŢIA! Io văzui că, acuma, când trecui acasă, era plin aicea! Plin! Ce n-am văzut niciodată! Şi sunt acolo cu toţii! Inclusiv primul-procuror!

- I-auzi, ai dracu'?! Pompa mea o lăsai dracu' acolo, fir-ar a dracu'!

- Ce?

- Pompa de motorină!

- Aaa ...

- Pff ...

- Hai! Hai, că-i sun p-ăia la SLATINA! Hai, pa!“

Într-o altă convorbire, un alt ambulanţier pune la cale obţinerea mai multor bonuri de carburant pentru a putea justifica ce găsiseră procurorii.



„Pe parcursul urmăririi penale inculpaţii au negat săvârşirea infracţiunilor, cu excepţia inculpatului ... care a recunoscut faptul că a sustras motorină de la ambulanţa pe care a condus-o, declarând că motorina respectivă îi rămânea ca urmare a deplasării cu viteză mai mică la evenimente, inculpatul precizând că aceasta era singura modalitate prin care se puteau crea plusuri de motorină, care ulterior să fie însuşite. Din adresa Serviciului de Ambulanţă Olt, fără număr, din data de 06.09.2018, rezultă că au fost înregistrate 11 decese în perioada 2015-2018, urmând a fi disjunsă cauza şi a se efectua cercetări pentru infracţiunea de ucidere din culpă, prev de art 192 C.p.“, se mai menţionează în rechizitoriu.

Cei mai mulţi dintre ambulanţieri s-au întors la lucru, angajatorul putând să ia împotriva lor măsuri doar la finalul procesului care la acest moment este pe rol la Judecătoria Corabia.

