Control în judeţul în care pesta a decimat efectivele de porci din cinci ferme comerciale. Ce caută auditorii

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Olt a transmis, miercuri, 8 decembrie 2021, în mod oficial că face obiectul verificărilor unei echipe de audit.

„În această săptămână are loc o Misiune de audit DG(SANTE)/2021-7501, privind implementarea controalelor oficiale în domeniul sănătăţii animale sub raportul pestei porcine africane, în mod special în ceea ce priveşte acţiunile întreprinse cu privire la eradicarea acesteia“, se menţionează într-un comunicat al DSVSA Olt.

Echipa misiunii este constituită din doi auditori din cadrul Directoratului General pentru Sănătatea şi Siguranţa Alimentelor, auditorii verificând dacă „cerinţele legale relevante şi standardele aplicate în pesta porcină africană au fost implementate în mod eficient şi specific“, pe de o parte, iar pe de altă parte aceeaşi echipă va evalua cât de fiabile au fost controalele oficiale întreprinse ca urmare a apariţiei focarelor de pestă porcină africană.

Primele două judeţe, Ialomiţa şi Argeş, au fost deja controlate, miercuri are loc controlul în judeţul Olt, iar joi echipa de auditori va ajunge la Călăraşi.

Cei mai mulţi porci sacrificaţi

Judeţul Olt este pe locul 3 în top-ul naţional realizat având în vedere numărul de focare active. Deşi Ialomiţa are cele mai multe, 223, Teleorman, judeţul de pe locul 2, are 73, iar Oltul are doar 34, cel din urmă judeţ se detaşează clar la numărul de porci sacrificaţi din cauza peste porcine africane în exploataţiile comerciale. Trei exploataţii foarte mari au fost afectate (una dintre acestea, cea din Ipoteşti, trecând de două ori prin procedura de neutralizare a întregului efectiv, de la declanşarea epidemiei de pestă porcină africană) şi alte două cu un efectiv mai mic de porcine, în total aproximativ 100.000 porci fiind sacrificaţi, în decurs de o lună, în urma măsurilor de intervenţie în focar. Proprietarii fermelor cer despăgubiri care totalizează peste 10 milioane euro, fiind la acest moment o reală problemă cu privire la cine îşi asumă să semneze aceste documente, în condiţiile în care şeful DSVSA Olt a avut în ultimii ani perioade foarte mari de concediu medical, iar adjunctul său este cu demisia pe masă.

Conform ultimului comunicat postat pe site-ul ANSVSA, la 25 noiembrie 2021 în România erau active 500 focare de pestă porcină africană, 17 fiind în exploataţii comerciale (5 dintre acestea doar în judeţul Olt), doar în aceste exploataţii comerciale fiind afectate un număr de 310.393 de porcine, cu impact evident asupra pieţei care îşi asigură acum 80% din necesar din importuri. Din 2019 şi până în prezent, alte 3.819 focare au fost stinse în toată ţara.

