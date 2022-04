Maratonul caricaturilor, la Sibiu. Un cunoscut grafician a realizat sute de portrete în decurs de două zile

Sute de copii din Sibiu au stat la rând să obţnă un portret realizat de celebrul caricaturist Gogu Neagoe. Piaţa Habermann din Sibiu au devenit un atelier de portrete şi au fost realizate 200 de portrete pentru sute de copii de la şcoli şi grădiniţe din oraş.

Cu această ocazie, cunoscutul caricaturist a primit din partea Poliţiei Române „Diploma de excelenţă” în semn de apreciere pentru deosebita implicare în activitatea de prevenire a criminalităţii. Neagoe realizează portrete-robot de 15 ani pentru poliţişti.

Cine e Gogu Neagoe

Gogu Neagoe este un caricaturist oltean cunoscut în toată lumea, pasionat de creioane şi de pictură,caricatură, ale cărui opere au ajuns în zeci de ţări din Europa, dar şi din alte continente. A absolvit Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, apoi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” şi Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. A apărut în foarte multe emisiuni de televiziune, din ţară şi din străinătate.

Artistul în vârstă de 44 de ani şi-a dedicat viaţa operelor de caricatură, ducând pasiunea peste limitele la care se aştepta vreodată. A creionat sute de de portrete, a intrat în contact cu zeci de personalităţi, şefi de state, mari sportivi şi, cel mai important, a ales să-şi doneze operele în scopuri caritabile.

În anul 2020, de Ziua Femeii, a participat în Bucureşti la un eveniment caritabil, donând pentru o cauză nobilă. Gogu Neagoe a realizat un număr de 246 de portrete participanţilor la crosul pentru viaţă „Hope Run for Alexandra”. Suma colectată de la beneficiarii caricaturilor a fost donată integral pentru ajutorarea poliţistei de la Brigada Rutieră din Bucureşti, diagnosticată de melanom malign al membrului inferior clark 4.

Gogu Neagoe este membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România din 2006, iar din anul 2008 este membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice din Germania, UNESCO. A participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale de pictură şi caricatură, iar lucrările sale se află în colecţii particulare din România şi din străinătate.

Lucrările sale sunt expuse în toată lumea

Caricaturistul oltean este invitat de onoare an de an la festivaluri de folclor din România, cum ar fi Festivalul de folclor „Căluşul Românesc” de la Slatina, cu o tradiţie de 21 de ani, Festivalul Naţional de Folclor „Cântece Oltului”, Călimăneşti, judeţul Vâlcea, organizat de peste 51 de ani, în luna august, de Sfânta Maria, Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur” – Tulcea, care are loc la începutul lunii august. Gogu Neagoe organizează salonul de caricaturi la Festivalul Naţional de Caricatură şi Umor „Oltenii şi restu’ lumii”, Slatina, judeţul Olt.

Zeci de copii au stat la coadă pentru ca artistul sa le realieze un portret. FOTO IPJ Sibiu

Caricaturile artistului sunt expuse în muzee de artă din Australia, SUA, Iran, Franţa, Italia, Germania, China, Japonia, Bulgaria, Belgia, Grecia. În 2013, artistul a donat 4 lucrări pictate în valoare de 15.000 de euro, la un eveniment caritabil, pentru copiii cu probleme de sănătate.

De asemenea, a mai participat, fără onorariu, la multe evenimente caritabile de sănătate pentru femei cu probleme de cancer din judetul Olt, realizând caricaturi pentru invitaţi, iar sumele colectate din caricaturi au fost donate integral pentru susţinerea unor proiecte de prevenire şi tratament pentru cancerulmamar, precum cel din 2015 pâna în 2019: „Rotary susţine lupta împotriva neoplasmului mamar – Screening gratuit prin mamografie pentru femei din mediul rural, judeţul Olt”.





Caricaturistul oltean şi-a vândut mai multe lucrări, caricaturi cu fotbalişti şi şase portrete ale Simona Halep în scop caritabil, toate fondurile strânse fiind folosite pentru achiziţionarea defibrilatoare medicale automate şi au fost montate în magazine din Slatina, Olt.

