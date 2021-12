Ce s-a mai întâmplat cu asociaţia care a primit amendă maximă pentru că a salvat doi pui de urs

Voluntarii Asociaţiei Prietenii Berzelor, Miruna Griţu, au anunţat prin intermediul paginii de Facebook a ONG-ului că instanţa a decis să schimbe sancţiunea maximă dată de Garda de Mediu Sibiu în urma salvării unor animale aflate într-un real pericol. La vremea respectivă, asociaţia a primit o amendă de 10.000 de lei, după ce a dat curs solicitării unui localnic din Biertan - Sibiu, fără să anunţe autorităţile. În realitate, aşa cum a fost prezentată şi la vremea respectivă, situaţia a fost cu totul diferită, motiv pentru care sancţiunea a fost contestată în instanţă. Judecătoria Sibiu a concluzionat că pedeapsa a fost disproporţionată în raport cu învinuirea adusă, motiv pentru care a decis preschimbarea amenzii în avertisment. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de 30 de zile. Cursa contracronometru cu viaţa

Povestea a început în data de 29 martie când un tânăr a cerut ajutorul Asociaţiei Prietenii Berzelor pentru a salva doi pui de urs găsiţi lângă o cabană din preajma satului Biertan. O zi şi o noapte, bărbatul a ţinut companie micuţelor sălbăticiuni, în speranţa că ursoaica va veni după ele. În lipsa acesteia, starea de sănătate a orfelinelor, care nu păreau să aibă mai mult de două luni, s-a alterat rapid, motiv pentru care, voluntarii au decis să ia legătura cu Rezervaţia LiBearTy din Zărneşti, pentru găzduirea ursuleţilor, pornind într-o cursă contracronometru cu viaţa.

Reprezentanţii rezervaţiei au confirmat, de asemenea, starea proastă în care se aflau puiuţii, motiv pentru care aceştia au intrat de urgenţă în tratament, sub o alimentaţie corespunzătoare.

Doar că, la câteva zile, asociaţia s-a trezit cu o amendă, la nivelul maximum prevăzut în legislaţie, pentru implicarea în salvarea celor doi pui de urs.

„Contestaţia în instanţă, o perioadă extrem de provocatoare”

„A urmat o perioadă extrem de provocatoare. Am hotărât să contestăm în instanţă sancţiunea primită. La audierea la care am fost chemaţi de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu Sibiu am declarat exact cum s-au desfăşurat lucrurile: câte telefoane au fost date în ziua aceea şi câte instituţii au fost contactate. Tot ceea ce am făcut a fost pentru salvarea lor, aceştia fiind duşi la Sanctuarul de urşi AMP Libearty, din Zărneşti, tocmai pentru că era cel mai apropiat loc unde puteau primi ajutor de specialitate. Şi, la acel moment, aveau probleme cu digestia, scaune apoase şi riscau să intre într-o stare de deshidratare extremă”, aveau să povestească luni, 27 decembrie, voluntarii Prietenii Berzelor, în mediul online.

Dar, din păcate, se pare că nimic nu a contat pentru reprezentanţii Gărzii de Mediu Sibiu. Aceştia aveau să comenteze pe contul lor de Facebook, la vremea respectivă, că bunele intenţii şi spiritul de iniţiativă nu se pot substitui respectării legii, fără să explice ce criterii au stat la baza aplicării sancţiunii maxime.

Asociaţia a primit donaţii din toată ţara ca să poată să plătească amenda cât mai rapid. A existat chiar şi o petiţie online semnată de peste 7.500 de români prin care se solicita anularea amenzii „emisă pe criterii de incompetenţă!”.

„Cercetare penală, chiar dacă există două ordonanţe de clasare”

La final de an, înlocuirea amenzii a venit ca un „cadou” de Crăciun”, chiar dacă nu este vorba despre o sentinţă definitivă, mai ales că se solicită insistent o anchetă penală împotriva şefei de la Prietenii Berzelor, Miruna Griţu. „Ştim că nu s-a terminat aici. În paralel, se desfăşoară şi cercetarea penală şi, cu toate că până în momentul de faţă există două ordonanţe de clasare, se solicită în continuare urmărirea penală a preşedintei Asociaţiei Prietenii Berzelor, Miruna Griţu, pentru că a transportat puii de urs la Zărneşti. Nu vom înţelege niciodată risipa de resurse şi energie din acest caz. Ne face să credem că la Sibiu nu există alte probleme legate de mediu şi ne dorim să trăim cândva într-o ţară în care fiecare instituţie publică să se implice cu aceeaşi îndârjire şi atunci când vine vorba de problemele reale pe care trebuie să le gestioneze. Dorim să le mulţumim din suflet avocaţilor noştri pentru sprijinul acordat şi tuturor celor ce ne înţeleg munca şi au rămas alături de noi şi în această perioadă”, au mai menţionat voluntarii Asociaţiei Prietenii Berzelor Sibiu, pe contul lor de socializare.

