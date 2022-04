Agresor căutat de Poliţie, deşi au apărut imagini cu el pe Facebook: „M-a lovit cu piciorul în faţă şi în burtă“

Un călător care s-a arătat deranjat de faptul că băiatul urmărea clipuri pe TikTok, i-a cerut să reducă volumul sonorului, iar când i s-a replicat că este dat la minimum, călătorul s-a enervat şi l-a lovit cu piciorul în zona feţei şi a stomacului.

Uluiţi de reacţia agresorului, mai mulţi călători au intervenit în scandal, fapt pentru care acesta s-a văzut nevoit să coboare la prima staţie.

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu au menţionat pentru „Adevărul” că se fac cercetări în acest caz, agresorul nefiind încă identificat.

„În legătură cu acest incident, la data de 28 martie, la nivelul Poliţiei Municipiului Sibiu, s-a înregistrat o plângere, cercetările fiind preluate de către poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Sibiu în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi identificării presupusului agresor, urmând a fi aplicate măsuri legale în consecinţă”, a precizat Elena Welter, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Sibiu.

Între timp, pe reţelele de socializare a apărut o fotografie cu agresorul, postată chiar de către victimă.

Bărbatul acuzat că a agresat un tânăr într-un autobuz deranjat de sonorul telefonului Foto Facebook Adrian O

„În jurul orei 09:15, am urcat în Autobuzul 16, în staţia din Ţiglari. M-am pus pe un scaun din partea din faţă. Stăteam pe TikTok când un bărbat aşezat pe scaunul din faţa mea mi-a spus să dau volumul mai încet. I-am răspuns că este foarte încet”, a povestit Andrei cum a început incidentul.

Apoi, fără nici un avertisment călătorul deranjat: „A întins piciorul şi a început să dea în mine. Mi-a dat cu piciorul în faţă şi în burtă”, a mai menţionat victima.

Luat prin surprindere, băiatul nu a reacţionat: „Nu am ştiut ce să fac, atât eram de confuz. Nu am dat în el”.

Agresorul s-a calmat abia când mai mulţi călători au intervenit să aplaneze situaţia.





„Am fost în autobuz şi am intervenit pentru a-l apăra pe băiat. Cred că acel bărbat, din discuţia scurtă pe care am avut-o, nu era prea bine, ca să mă exprim frumos, referindu-mă la facultăţile sale mintale. Nu e normal să ne facem dreptate cu pumnii! Bine că am intervenit la timp şi nu s-a întâmplat ceva mai grav. Pentru că vorbim de un tânăr de 50 kg contra unui adult de 100 kg. Putea să iasă mai rău”, a povestit unul dintre martorii oculari.