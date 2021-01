Primul român admis în serviciile Urgenţă din Portugalia. Înainte de asta a muncit ca poliţist în România

De cand se ştie, Şerban s-a aflat în prima linie atunci când a venit vorba de siguranţa oamenilor din jurul lui. Înainte de a pleca în Portugalia, bărbatul locuia în Satu Mare şi a lucrat în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare timp de 5 ani. La sfârşitul anului 2004, viaţa a făcut ca acesta să se mute în Portugalia cu familia sa, iar atunci cariera sa a luat o altă întorsătură.

În primii ani Şerban a lucrat în mai multe restaurante, iar în scurt timp a reuşit să devină şi manager. Cu toate că din punct de vedere profesional acesta progresa, bărbatul a simţit că ceva lipseşte, iar odată cu îmbolnăvirea bunicului său, viaţa avea să i se schimbe din nou.

”Undeva în anul 2015, bunicul meu a venit pentru a locui cu noi în Portugalia, dar la puţin timp a făcut un AVC şi a fost internat cam cinci zile în spital, iar cu el pentru că nu vorbea limba şi era confuz. Atunci am văzut personalul de la INEM care este cred echivalentul SMURD în ţară. Atunci am văzut ce înseamnă empatia şi profesionalismul lor, şi am decis să fac şi eu asta”, povesteşte Şerban.

Până să ajungă să facă parte din echipa INEM, Şerban a fost nevoit să treacă prin multe examene, iar drumul nu a fost unul deloc uşor. Cu toate acestea, determinat de dorinţa de a fi aproape de semenii săi şi de a-i ajuta, bărbatul nu a renunţat. A urmat mai multe cursuri, iar promovarea examenelor l-au ajutat să ajungă acolo unde îşi dorea.

”Concursul public a început în ianuarie 2017, şi am fost acceptat în martie 2018. După ce am semnat contractul am început un curs intensiv în Lisabona timp de 2 luni, după care au urmat iar examene. După ce am promovat examenele, am fost mutat la serviciul 112 urgenţe medicale în Lisabona, iar în fiecare zi mergeam acolo din Algarve, unde locuiam. Făceam naveta aproximativ 460 de kilometri zilnic”, spune bărbatul.

Salvatorul nu s-a oprit acolo. La începutul anului 2020 a început un curs tehnic de urgenţe medicale în Porto, iar în luna octombrie a a fost colocat în apropiere de casă, pe o ambulanţă. ”Este o onoare pentru mine să lucrez aici. Nu a fost uşor, însă am avut suportul familiei pentru a ajunge în punctul în care mă aflu azi”, a conchis sătmăreanul.

Vă recomandăm să mai citiţi: