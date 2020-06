O nouă staţiune turistică locală din Banat va fi transformată cu fonduri europene. Zona este un adevărat colţ de rai, însă a rămas în paragină ani de zile

Este vorba despre o zonă de peste 45.000 de mp, pe care fosta administraţie locală a concesionat-o unei firme private, pentru 49 de ani.

Primarul Ioan Popa spune că societatea privată nu şi-a îndeplinit obligaţiile, investiţii de peste un milion de euro, motiv pentru care a cerut rezilierea contractului.

“Preluarea platoului Secu face parte din acţiunile, pe care le-am demarat încă de la începutul mandatului, de a readuce în patrimoniul oraşului obiective care au fost îndepărtate într-o formă sau alta.

Este vorba despre o zonă unde lumea se aduna vara, pentru petrecerea timpului liber, pe malul lacului care e cel mai aproape de Reşiţa. Firma care avea concesiunea s-a obligat să investească un milion de euro, în şapte ani.

Când eu am venit la Primăria Reşiţa, contractul avea deja trei ani şi nu s-a investit nici măcar 100 de mii de euro şi atunci am intrat în negocieri şi am încercat să reducem suprafaţa concesionată la nivelul investiţiilor care au fost făcute.

Din păcate, ne-a contestat în instanţă decizia noastră şi au trecut aproape patru ani până am reuşit să-l readucem în patrimoniu", afirmă edilul-şef al Reşiţei.

Ioan Popa spune că zona va fi transformată cu fonduri europene în una dintre cele mai importante destinaţii de vară, pentru reşiţeni şi pentru turiştii care vin în Munţii Banatului. În primul rând, primarul Reşiţei vrea condiţii civilizate în zonă şi spune că prioritatea numărul unu este introducerea reţelelor de apă şi canalizare.

"Investitorul rămâne cu circa 20 la sută din teren, restul l-a preluat Primăria Reşiţa şi după discuţii cu ADR Vest, cu directorul Sorin Maxim, în următoare perioadă de implementare 2021-2027, vor veni sume consistente pe turism, iar noi facem două proiecte pentru acest obiectiv.

Primul proiect e să tragem apă şi canalizare în Secu, pentru că acum nu există. Iar după ce închidem traseul de nouă kilometri, pe care mergem cu apa şi canalul, vom face piste de biciclete, încât bicicliştii să circule în siguranţă, de la Reşiţa la Secu şi înapoi.

Apoi avem un proiect mai mare, să facem o scenă ca cea de la Gărâna, dar şi platforme de alimentaţie publică, astfel încât să putem, pe toată perioada de vară, să organizăm festivaluri de folclor. Eu sunt încrezător că va fi un mare succes", mai spune Ioan Popa.

Lacul Secu se află la mai puţin de 10 km de centrul oraşului Reşiţa. A fost construit in 1963, cu o suprafaţă de peste 105 ha şi un volum de peste 15 milioane de metri cubi, serveşte la alimentarea cu apă şi protecţia Reşiţei împotriva inundaţiilor, constituind tot odată un punct de agrement în cadrul Staţiunii Turistice Secu.

Aici se pot practica sporturi nautice, fiind în acelaşi timp un loc plăcut pentru relaxare, plajă sau distracţie. Aici se găsesc următoarele specii de peşti: şalău, caraş, crap, ştiucă, platică, babuşcă, biban, albitură, clean.

