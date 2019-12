VIDEO Cea mai mare comunitate de mame din România a pornit o campanie umanitară pentru Maternitatea Râmnicu Vâlcea. Miza: 360.000 euro în şase zile

Mămăcile vor să realizeze în acest mod ce nu au reuşit autorităţile locale, judeţene sau centrale timp de 35 de ani, de când funcţonează secţia în cauză.

Se intenţionează strângerea a nu mai puţin de 300.000 de euro cu care să fie renovată secţia ce cuprinde opt saloane, sală de muls, biberoneria etc. Comunitatea de mămici a făcut un calcul şi a ajuns la concluzia că pe lângă această sumă mai sunt necesari încă 60.000 de euro pentru aparatură medicală de calitate.

În Secţia de Neonatologie ajung anual peste 1.200 de bebeluşi, mai bine de jumătate dintre nou-născuţii din Râmnicu Vâlcea. „Pătuţurile sunt ruginite, incubatoarele nu funcţionează cum trebuie, fiind foarte vechi”.

Campania se derulează în mediul online. Pe pagina de Facebook „La Primul Bebe, Vâlcea” se vor licita, în perioada 5 - 10 decembrie, obiecte, experienţe sau servicii.

Imagini din Maternitatea judeţeană din Râmnicu Vâlcea, nereabilitată de 35 de ani (Sursa: Atena Boca):

Scopul campaniei umanitare

„Ne propunem să refacem secţia de neonatologie, secţie care nu a mai suferit modificări în ultimii 35 de ani. Proiectul implică renovarea întregii secţii de 1000 mp cu reparaţii şi zugrăvit pereţi, refacere parte electrică, schimbat uşi, renovat sala de muls, renovat biberoneria aflată într-o stare deloc bună, renovat băi, renovat cele opt saloane, cumpărat pătuţuri. Pentru toate acestea avem nevoie de 300.000 de euro. Dacă strângem încă 60.000 mii de euro în plus vom putea cumpăra în această secţie şi aparatură medicală foarte necesară diagnosticării corecte în caz de prematuritate, aparatură care astăzi nu există,” a explicat Atena Boca, fondatoarea comunităţii LPB şi iniţiatoarea acţiunii.

100.000 de mame din întreaga ţară „vor sta umăr la umăr” în această campanie umanitară

.

„Peste 1200 de bebeluşi nu au şansa unui start decent. Într-un loc nu modern, nu luxos, ci cu un minim de siguranţă, cu condiţii de bun simţ. Într-un cuvânt, de normalitate. (…) Curăţenia este evidentă peste tot în secţie. Aşa a fost ori de câte ori am ajuns aici, colegele mele sau eu. Personalul medical face ce poate, cu ce are. Oricât de curat este însă, lipsa linoleumului medical, faianţa cu rosturi care strâng microbi, condiţiile îndoielnice favorizează dezvoltarea bacteriilor şi a infecţiilor. Mă uit la cimentul de pe jos, la pătratele de 10×10 de faianţă ciobită şi cârpită pe ici colo cu plăci de altă culoare, la uşile care mă duc cu gândul la dispensarul din satul bunicilor, la glafurile din saloane pline de găuri şi cu zugrăveala luată, la iluminatul defectuos, Şi tot ce văd luminos la acest etaj este asistenta îmbrăcată într-un halat siclam aprins care schimbă cu multă atenţie un nou-născut”, a mai povestit iniţiatoarea proiectului care a menţionat că: „În această campanie umanitară, 100.000 de mame din toată ţara, din toate cele 20 de comunităţi ”LaPrimulBebe”, vor sta umăr lângă umăr”.

Cum funcţionează campania

„Campaniile umanitare marca ”LaPrimulBebe” sunt magice. În ceea ce mă priveşte, în ultimii doi ani de când am aderat la grup, am licitat cărţi, jucării, întâlniri cu actori şi scriitori, dulceaţă de la mama de la Voineasa, ski pass-uri la Transalpina, ba chiar mi-am licitat şi maşina timp de o săptămână. Practic, o mamă îndrăgostită de Mini-ul meu a plătit asociaţiei 600 de lei şi s-a bucurat de maşină o săptămână. Vă spun toatea acestea pentru a vă face poftă, pentru a vă arăta cât este de distractiv, împlinitor şi palpitant totodată să participi la astfel de acţiuni. Este foarte important să citiţi Ghidul Campaniei Umanitare, astfel, veţi putea participa la licitaţii responsabil”, a recunoscut una dintre membrele comunităţii „La primul bebe”, Alexandra Lopotaru, ataşând regulamentul campaniei.

Mamele din comunitate sunt rugate să implice în grupul lor de Facebook şi alţi părinţi. „Vă aşteptăm să luptaţi mai aprig decât restul mamelor, pentru că atunci când atâtea mame din ţară se unesc pentru tine, ar fi trist ca tu să nu te implici şi să rămâi indiferentă. Să facem bine împreună”.

„ An de an, mai bine de 160.000 de femei din România nasc în spitalele din zona lor pentru că altele nu există şi de cele mai multe ori o fac în condiţii departe de anul 2020... Ce ai simţi dacă ai ştii că locul în care puiul tău îşi petrece primele ore sau chiar primele zile nu seamănă deloc cu casa ta imaculată? Ci mai degrabă cu un loc desprins din filmele comuniste cele mai triste. Un loc cu standarde de calitate valabile acum zeci de ani. Zeci de ani! Şi unde şansele ca micuţul tău să ia diverse bacterii sunt foarte mari. Ce ai simţi? ”, a mai explicat Atena Boca ce anume a făcut-o să iniţieze această campanie, povestind ce a simţit când a ajuns prima dată la Maternitatea din Râmnicu Vâlcea.

Experienţa din maternitatea vâlceană: pătuţuri şi incubatoare vechi de două decenii, ruginite

„Am ajuns la spital după ora 21, de data aceasta în spitalul pe care îl verificam pentru campania noastră umanitară. Am dorit să îl vizitez în afara orelor obişnuite... Pe această secţie ajung anual mai bine de 1200 de bebeluşi, adică peste jumătate din nou-născuţii acestui oraş. Bebeluşii născuţi prematur, bebeluşii cu probleme de sănătate, bebeluşii născuţi prin cezariană. Toţi îşi petrec primele ore, primele zile, şi în cazurile mai grele primele luni, în această secţie, în timp ce mamele lor sunt spitalizate în maternitatea de la etajul 2”, a mai spus iniţiatoarea campaniei după care a redat ce i s-a spus: „Nu merg incubatoarele acestea, sunt foarte vechi. Le-am primit de la alţii, le folosim doar ca să îi încălzim câteodată. Pătuţurile? Sunt vechi de peste 20 de ani, au cam ruginit, dar încă stau în picioare.”

În sala de muls a dat peste 12 mame care se chinuiau înghesuite într-un „salon neprimitor, întunecos, cu un bec chior şi faianţă pe pereţi. Unele cu sânii vineţi, unele gemând de durere, unele de abia putând sta jos pe scaunele tari, cu burete găurit şi vinilul rupt”.

„LaPrimulBebe îşi doreşte în această campanie să îşi întoarcă privirea spre mamele care au atâta nevoie de noi. Mame LaPrimulBebe din Vâlcea care au strigat după ajutor. Mame care îşi doresc ca în 2020 să îşi aducă copiii pe lume cu capul sus, respectate, văzute şi auzite. Campania #BunVenit îşi propune să le spună bebeluşilor din Vâlcea bun venit şi să le dea şansa unui început care să le onoreze venirea pe lume. Un loc în care să fie în siguranţă.”

Scurt istoric

Problemele din Maternitatea judeţeană din Râmnicu Vâlcea trenează de ani de zile. Mămicile preferă să plece în judeţele vecine să nască, nu doar din cauza condiţiile dezastruoase de aici, ci şi a calităţii serviciului medical.

În urmă cu patru ani, preşedintele Consiliului Judeţean de la acea vreme declara reporterului „Adevărul” că Maternitatea va fi dotată după ce la conducerea Spitalului Judeţean în subordinea căruia funcţionează unitatea medicală va fi numită o anumită persoană. Lucru care de altfel s-a şi întâmplat, dar Maternitatea tot nu a avut parte de atenţia cuvenită.

Un an mai târziu se anunţa că, odată cu Spitalul Vechi din Râmnicu Vâlcea, se va reabilita şi clădirea Maternităţii, lucru care nu s-a întâmplat nici până acum.

Ultima modernizare a avut loc în urmă cu şapte ani, când s-au refăcut doar rezervele, care se închiriază în regim de hotel.

În urmă cu câţiva ani, masa de naşteri s-a rupt şi o gravidă a ajuns pe jos. În lipsă de investiţii, medicii s-au văzut nevoiţi să cârpească masa cu scânduri, lucru care nu a impresionat autorităţile nici locale, nici judeţene, nici centrale de la acea vreme. Nici astăzi situaţia nu arată mai bine.

Un şef de secţie recunoaştea la acea vreme: „Cred că mesele sunt din anii 1950, iar una din ele s-a rupt în timpul unei operaţii. Ca să nu cadă de pe masă şi alte paciente, am pus şi noi un scaun la capul pacientelor. Am mai pus o scândură, am mai lipit cu scotch, ne descurăm cum putem. Firma care asigură mentenanţa a venit la spital, dar nu a mai putut repara masa”, spunea ginecologul Theodor Amza.

Ulterior s-au făcut „cârpeli” cu ajutorul unor fundaţii şi a unor oameni de afaceri din Vâlcea. Pentru că riscau să rămână fără paciente, medicii s-au văzut nevoiţi să zugrăvească saloanele sau să achiziţioneze televizoare sau frigidere.

La un moment dat şi DNA-ul a intrat pe fir după ce în urma unui control al Curţii de Conturi s-a descoperit că achiziţiile de materiale sanitare se făcuseră la suprapreţ. Apoi nu s-a mai auzit nimic de această anchetă.

De-a lungul timpului despre modernizarea acestei instituţii s-a vorbit doar în campaniile electorale. Chiar şi actualul primar al municipiului Râmniuc Vâlcea s-a lăudat în campania din 2016 că vrea să preia şi să facă „o Maternitate de patru stele”, cu fonduri europene, pentru ca mai apoi să motiveze că de fapt nu are competenţă în această chestiune.

În luna septembrie a acestui an, Consiliul Judeţean Vâlcea a demarat o anchetă internă, după ce în spaţiul public au apărut mai multe imagini legate de condiţiile mizere din Maternitatea din Râmnicu Vâlcea. Rezultatele au întârziat să apară. În schimb, între timp, au apărut alte imagini cu saloanele „cosmetizate”, iar autorităţile s-au lăudat cu un transport de paturi (20 bucăţi) second - hand, o donaţie a unui Spital din Austria.