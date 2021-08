Primul oraş cu protest la adresa USR: „Au trădat oamenii care i-au votat“ FOTO

Chiar şi aşa, faţă de figura frumoasă pe care au făcut-o pe plan naţional, useriştii vâlceni au fost cu mult sub scorul obţinut la alegerile europarlamentare. Aşa se face că au reuşit să obţină un scor apropiat cu al celor de la AUR şi trei locuri de consilier municipal. Iar pe unul dintre ei, datorită susţinerii PNL, l-au ales ca viceprimar – Andrei Gheorghiu – liderul USR Vâlcea.

Numai că în ciuda a ceea ce păreau să susţină înainte de alegeri, la scurtă vreme după, au început să apară primele semne, urmate de altele pe parcurs, ale unui posibile rupturi ale alianţei





Aceasta s-a şi produs în final oficial în vara acestui an, după numirea viceprimarilor şi obţinerea recunoaşterii acestora în instanţă, dar şi după trecerea consilierilor locali USR - PLUS de partea alianţei PSD – PER.

Protest anti-USR la Râmnicu Vâlcea Foto Liviu Popescu

Trecerea dintr-o tabără în alta nu ar fi trebuit să mire pe nimeni având în vedere schimbările bruşte de atitudine de care a dat dovadă de-a lungul timpului liderul USR Vâlcea, Andrei Gheorghiu. Acesta s-a arătat la început împotriva edilului Mircia Gutău, din cauza problemelor pe care acesta le-a avut cu justiţia , apoi împotriva lui Virgil Pîrvulescu, actualul viceprimar din partea PNL, din cauza „trecutului său politic” (a fost promovat în funcţie pe filiera PSD – Dragnea – Dăncilă), pentru ca în final să facă ceea ce toată lumea a bănuit încă de la început: pact cu primarul Mircia Gutău şi alianţa care-l susţine pe acesta: PSD – PER, prin votarea hotărârilor de Consiliu Local propuse de aceştia.

Protest anti-USR la Râmnicu Vâlcea Foto colaj Adevărul

În atare condiţii, la Vâlcea s-a decis organizarea unui protest împotriva USR. Interesantă este şi modalitatea de abordare a acestei acţiuni. Deşi legal, ar fi trebuit doar să notifice autorităţile privind protestul, organizatorii au ţinut morţiş să obţină autorizaţie de la Primărie.

Au ajuns să negocieze acest lucru, atât în privinţa locului, cât şi a timpului de de desfăşurare.





Negocierea organizată în două runde, condusă din partea administraţiei întâi de secretarul municipiului Râmnicu Vâlcea şi apoi chiar de către primar, a dus ca în final locul de desfăşurare să fie într-un cartier al oraşului – în parcarea din spatele Catedralei Ostroveni - şi nu în locurile deja consacrate pentru astfel de manifestări, din centrul oraşului.

Protest anti-USR la Râmnicu Vâlcea Foto Adevărul Protest anti-USR la Râmnicu Vâlcea Foto Adevărul

„Societatea civilă vâlceană vă invită să vă alăturaţi primului protest împotriva trădării din politică contra celor trei consilieri USR care votează în interesul unor găşti politice”, a sunat invitaţia organizatorilor.

Aceştia au motivat că au fost de acord cu locul de desfăşurare ca să nu rişte posibile sancţiuni. „Noi am considerat că aceasta e cea mai bună formă de manifestare, chiar dacă are la bază abuzul lui Gutău. Important este ca nimeni să nu suporte consecinţe negative ale participării la protest. Mai e ceva: exprimarea nemulţumirii se poate face oriunde, în centru sau în Ostroveni. O scrisoare adresată USR Naţional şi USR Vâlcea, se poate citi, la fel de bine, în centru sau în Ostroveni”, au justificat organizatorii compromisul cu care au fost de acord.

Probabil, aceasta reprezintă una dintre explicaţiile participării la acţiune a unui număr redus de protestatari - mai puţin de 30 de persoane. „Au trădat oamenii care i-au votat”, a declarat la protest unul dintre organizatori, explicând motivul acţiunii.

Protest anti-USR la Râmnicu Vâlcea Foto Adevărul

Participanţii au avut asupra lor pancarte pe care scria: „Gheorghiu trădează, penalul jubilează”, „USR, aceeaşi mizerie!” ori „La Vâlcea, USR - noua ciumă roşie” şi au scandat: „Demisia”, „V-am votat, ne-aţi trădat” etc.

Organizatorii au mai anunţat că intenţionează să repete protestul peste trei săptămâni. Acţiunea a început la ora 18:00 şi s-a încheiat la ora 20:00.





